Čím tvrdší ovoce, tím je mošt lepší, radí v obecní moštárně v Dubenci

Obecní moštárna v Dubenci, který má téměř sedm set obyvatel, denně rozdrtí a slisuje půl tuny ovoce. Zahájila provoz v půlce září, o pár dní později než loni.

„Začalo to pozvolna, teď už je ale zájem velký. Moštují se jablka, hrušky a pak různé kombinace, řepa nebo mrkev s jablky. Dokonce jsme dělali i mošt z černého jeřábu a hroznového vína. Moštovat se dá v podstatě veškeré ovoce, které je šťavnaté,“ vykládá vedoucí provozovny Monika Novotná.

Kapacita pracoviště je na celý říjen už obsazena, objednávky přijímají na listopad. Moštovací sezona potrvá pravděpodobně až do jara.

Podnik má zákazníky z okolí Dubence, ale také z Trutnova, Smiřic a jednoho pravidelného dokonce z Brna. Ovoce přivezou brzo ráno, druhý den mají mošt hotový. Dvojice pracovníků plody nejprve zváží, vytřídí a v dřezu umyje vodou, aby se do drtiče a lisu nedostaly shnilé nebo poškozené kusy.

„V září, říjnu to ještě jde, ale na konci podzimu už to je horší, jablka jsou měkčí, musí se víc přebírat,“ vysvětluje Boris Chmelík.



Přetříděné a čisté ovoce s kolegyní nasype do výkonného drtiče, který dokáže zpracovat až 650 kilogramů za hodinu. Košový lis z drtě v dřevěném sudu vymačkává šťávu pod tlakem 24 tun.

„Všechno je to ruční práce, občas bolí záda a nohy. Musí vás to bavit a nás to baví,“ poznamenává Chmelík.

Trvanlivost šťávy zajistí pasterizace, tedy ohřátí na teplotu 75 stupňů Celsia. Ve finále vylisovanou a pasterizovanou tekutinu z nádrže stáčejí do plastových lahví nebo vaků. V uzavřené nádobě bez problémů vydrží půl roku.



Mohlo by se zdát, že pro moštování jsou vhodné rozměklé plody, ale opak je pravdou. Čím je ovoce tvrdší, tím víc šťávy se z něj získá. „Moučnatá jablka jsou suchá, když je drtič rozšrotuje, je z nich kaše. Ovoce musí být zralé, ale tvrdé,“ upozorňuje Monika Novotná.

Hlavně dřív se stávalo, že lidé vozili nepříliš kvalitní plody. To se mění. „Přicházejí na to, že čím lepší jablka dodají, tím kvalitnější mošt budou mít,“ dodává. Za výrobu jednoho litru zaplatí 24 korun. Drť, která po vylisování zbyde, si odváží pro domácí zvířata. Myslivci ovocnou kaší krmí také lesní zvěř.

Ve dne mošty, v noci sušení

Denně dubenecká moštárna zpracuje až 500 kilogramů ovoce. „Když je to bez pasterizace, tak se dá za den udělat i tuna,“ podotýká vedoucí provozovny.

Sezona obvykle trvá do ledna, ale v některých letech zde vyráběli mošty ještě v březnu. To by podle Novotné mohl být případ i letošní sezony.

Veškeré vybavení pro moštování je v jediné nevelké místnosti, stejně jako elektrická sušárna ovoce. Kromě jablek na dvaceti platech přes noc suší ananas, švestky, řepu nebo i cibuli. „Prostoru nemáme moc a musíme to zkombinovat. Když domoštujeme a uklidíme, začínáme krájet ovoce a sušit,“ poznamenává Monika Novotná.

Moštárna na okraji Dubence zahájila provoz před šesti lety. Je ve stejné budově jako pošta, v místnosti, kde dříve bývala telefonní ústředna. „Původně jsme chtěli, aby moštárnu provozovali zahrádkáři. Ale jejich věkový průměr v Dubenci je nad sedmdesát let, takže se toho nakonec ujala obec,“ vysvětluje starosta Jaroslav Huňat (nestraník).

Moštárna si podle něj vydělá akorát na provoz. Zpracovává rovněž jablka z obecního sadu, šťávy a křížaly dodává do místní prodejny potravin, kterou také provozuje obec.

V minulých letech obecní úřad nechal kvůli protierozním opatřením vysázet 900 jabloní a hrušní, které jsou součástí zasakovacích pásů.

„Jsou tam druhým rokem, takže zatím úroda není příliš velká. Do budoucna ale plánujeme, že ze sklizně budeme vyrábět mošty a prodávat je v naší prodejně. Tím by moštárna mohla být rentabilnější,“ věří starosta.