Ostrava má novou linku „pro investory“, létat bude pravidelně do Varšavy

„Je to hlavně spojení pro investory a manažery, pro které se tak kraj stává dostupnějším,“ řekl hejtman Ivo Vondrák.

„Jedná se o spojení nejen s Varšavou, ale následně také s USA nebo východní Asií. Pasažéři z Ostravy tak budou moci ve Varšavě plynule přesedat,“ dodal Stefan Malczewski, člen představenstva společnosti LOT.



Létat se má zatím jednou denně, od pondělí do soboty. Letenky na jednotlivé lety už se prodávají, například na 2. dubna nyní stojí 1 501 korun.

Další možnosti spojení pak nabízí Varšava do skandinávských zemí, což může být zajímavé například pro manažery a zaměstnance ostravské společnosti Tieto.

Vedle toho se z Varšavy létá do Tokia, Pekingu, Soulu, Ho Či Minova Města, New Yorku, Chicaga nebo do Los Angeles.

Zaměstnanci Tieta zatím využívali hlavně krakovské letiště, odkud se dá létat například do Helsinek, Turku, Stockholmu, Osla či Malmö. Z Ostravy navíc do Krakova jezdí přímé vlaky, které tam případné pasažéry dopraví za dvě hodiny a dvacet minut.

Další velké mezinárodní letiště ve Vídni je z Ostravy dostupné za 3,5 až 5,5 hodiny, na pražské letiště se z Ostravy lze dostat za tři hodiny a 40 minut, varšavskému spojení může konkurovat i letiště v polských Katovicích, kam se dá při využití hromadné dopravy dojet za tři hodiny.

Další dvě plánované linky, do Mnichova a do Vídně, ale z letiště v Mošnově zavedeny nebudou. „Jediného uchazeče jsme museli vyřadit,“ sdělil náměstek hejtmana Jakub Unucka.

Varšava byla první volbou už kvůli Tietu

Kraj tak ušetří výraznou částku, kterou hodlal provoz linek do Mnichova a do Vídně dotovat.

„Ty peníze chceme investovat do rozvoje letiště,“ podotkl Ivo Vondrák. O penězích na podporu linky do Varšavy by měli zastupitelé hlasovat v prosinci.

Na přímou podporu linky, vykrytí podnikatelské ztráty pro začátek, chce kraj vyčlenit zhruba dvanáct milionů korun.

„Evropská unie povoluje v takových případech jen dvě možnosti, jak toto řešit,“ vysvětluje náměstek Unucka.

„Jednou je závazek veřejné služby, druhou je princip soukromého investora, který použijeme. Deset milionů korun půjde na provoz linky, dva miliony by měly být vyhrazeny na propagaci, a to prostřednictvím krajské destinační agentury,“ přibližuje.

Provoz linky do Varšavy by mohl letišti pomoci s růstem počtu pasažérů, v současnosti z Mošnova létá jediná pravidelná linka – do Londýna.

„Varšava pro nás byla první volbou už kvůli Tietu,“ uvedl ředitel Letiště Ostrava Jaromír Radkovský.

„Letos jsme v počtu cestujících zaznamenali pokles o 10 až 15 procent, ale stále jsme přes 330 tisíc pasažérů, což je druhé nejlepší číslo za posledních patnáct let,“ doplnil.