Kraj investoval do mošnovského letiště tři miliardy, linek však nepřibývá

Kraj přitom - zejména v prvních letech - investoval do rozvoje Letiště Leoše Janáčka zhruba tři miliardy korun. Postavila se nová odletová hala, v rámci integrovaného centra i řídicí věž, k letišti dosáhla železnice, soukromé firmy zde vybudovaly opravnu letadel i lakovnu. V sousedství letiště vznikla průmyslová zóna.

Co se vlastního provozu na letišti týče, tam už změny tak výrazné nebyly.

V pondělí 4. února žádný let, ve zbytku týdne osm letů s pasažéry. Tak vypadá plán mošnovského letiště pro příští týden. Čtyřikrát Londýn, dvakrát Milán, jednou Hurghada, jednou Marsá Alam. A to je, s výjimkou nákladních letů, pro první únorový týden vše.

V roce 2005 napočítali v Mošnově 16 136 pohybů letadel, tedy vzletů a přistání. V roce 2018 jich pak bylo 23 942. Třetinový nárůst během patnácti let.

Roku 2005 prošlo Mošnovem 583 tun nákladu a tisíc tun pošty. V loňském roce zaměstnanci letiště odbavili 5,4 tisíce tun zboží. Počet pasažérů se zvýšil z 265 864 v roce 2005 na loňských 377 936, čili zhruba o třetinu.

Možná se začne létat do Varšavy

Pravidelné spojení s Prahou ukončily ČSA letos v lednu, od dubna zřejmě nebude létat pravidelný spoj do Milána. Mošnovu tak možná zůstane jen stálé spojení s Londýnem. „Pořád tady existuje možnost, že se linku do Milána podaří udržet. Malá, ale je,“ doufá ředitel Letiště Ostrava Jaromír Radkovský.

Pravděpodobnost je ale hodně nízká z toho důvodu, že společnost Ryanair, která z Ostravy do Milána létá, od dubna slibuje otevření stejné trasy z nedalekého katovického letiště. Jedinou zbylou linku do Londýna by však, možná od podzimu, mohlo doplnit plánované spojení s Varšavou.

„Výrazně jsme pokročili v jednáních s polskou společností LOT o lince do Varšavy, v současnosti domlouváme detaily,“ řekl Radkovský s tím, že jednání se vedou i s dalšími letišti.

Hejtman: Nelze jen počítat cestující

Zda byly tři miliardy korun, které se v posledních patnácti letech investovaly do rozvoje letiště, účelně vynaloženy, je podle hejtmana Ivo Vondráka těžká otázka.

„Nedá se počítat, jen kolik cestujících či nákladu bylo přepraveno, musí se vzít v potaz i další efekty, které existence letiště přináší. Třeba už jen tím, že dělá kraj atraktivnějším pro manažery firem, které tady mohou investovat,“ řekl hejtman.

A investovat chce Moravskoslezský kraj i dál. Ke třem parkovištím v blízkosti odletové haly staví nové parkoviště za 50 milionů korun s 500 místy.