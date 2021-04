Už za pár dní bez naftových autobusů, slibuje šéf Dopravního podniku Ostrava

Na jaře 2017 navíc slíbil, že do konce roku 2020 odstaví z provozu všechny neekologické autobusy s dieselovými motory poháněnými naftou. „Ještě jezdí, ale málo a dlouho nebudou,“ slíbil v aktuálním rozhovoru pro MF DNES.



Už jste nejmodernější?

To musí posoudit cestující. Ale už hodně se nám toho podařilo.

Nicméně vaše dieselové autobusy stále jezdí.

Jezdí, ale málo a dlouho nebudou. V pátek oznámíme podrobnosti. Zatím mohu říci jen to, že už za pár dní všechny naše neekologické autobusy s dieselovými motory odstavíme z běžného provozu. Část jich zůstane v záloze ve vozovnách pro případ mimořádných událostí a výluk. Běžně však budeme vypravovat už jen nízkoemisní vozy.

Kolik naftových autobusů máte?

Během pracovního dne vypravíme přes 460 vozidel včetně trolejbusů a tramvají. Z toho je 240 až 250 autobusů, většinou už jsou to nízkoemisní vozy poháněné stlačeným plynem (CNG) nebo elektrickými bateriemi. Počty dieselových autobusů jsme postupně snižovali na současných 65. Když jsem poprvé veřejně vyslovil myšlenku, že je všechny vyměníme do čtyř let, někteří kolegové mínili, že je to nereálné. Ale já byl přesvědčený, že potřebujeme odvážný cíl s termínem. Ten jsme sice nedodrželi, hlavně kvůli pandemii koronaviru, kterou jsem nemohl předpokládat, ovšem o moc jsem se nespletl.

Proč DPO tak spěchal s pořízením ekologických autobusů?

O ekologizaci městské hromadné dopravy se Ostrava snažila už dříve. Prvních 105 autobusů poháněných plynem koupila v roce 2015. Prvotní cíl byl ekologický a následně i ekonomický. Každý plynový autobus šetřil ve srovnání s naftovým asi 300 tisíc korun ročně na pohonných hmotách. Ale prospěch z toho mají ve výsledku i všichni obyvatelé a návštěvníci Ostravy.

Myslíte prospěch ekologický?

Ostrava už léta řeší ekologii, hlavně čistotu ovzduší. A právě nízkoemisní městská hromadná doprava je jedním ze způsobů, jak pomoci ekologii a zároveň ukázat cestu dalším lidem. Dali jsme si za cíl snížit emise oxidu uhličitého (CO2) na minimum, což se daří. Ve shodě se strategií města přispíváme k tomu, že lidé dýchají čistší vzduch.

Kolik stál nákup nových vozů za posledních šest let?

Podnik ve spolupráci s městem investoval stovky milionů korun ročně do nákupu plynových a elektrických autobusů i mikrobusů a také parciálních trolejbusů, které mohou projet část trasy i bez trolejí díky vlastní elektrobaterii. Celkové náklady se mohou pohybovat kolem tří miliard, ale z toho kolem dvou miliard uhradily dotace z Evropské unie. Právě nákupy nových vozů nám umožnily postupně omezovat dieselové autobusy. A už za pár dní budeme první velký dopravní podnik v zemi, který oficiálně ukončí jejich provoz.

Nové vozy ale mají i jiné výhody, hlavně klimatizaci, kterou předešlé vedení podniku odmítalo.

Klimatizaci jsme požadovali už při nákupu prvních zahraničních tramvají před pěti lety. Dnes je klimatizace standardním požadavkem při nákupu všech nových vozidel. Kromě toho dodatečně instalujeme klimatizaci i do starších vozidel při jejich postupné modernizaci. Ze 400 vozů, které jezdí ve špičce, bývá nyní téměř čtvrtina vybavená klimatizací. V létě jich bude více. Lidé si to mohou sami zjistit na našem webu dpo.cz/online. Tam vidí, kolik vozidel je venku, kolik z nich je klimatizovaných či nízkopodlažních, což jsou téměř všechny. Více než polovina vozů už je vybavená kamerami, ve všech je wi-fi síť a v nových jsou zabudované i USB nabíječky...

Tím směřujete k nejmodernějšímu dopravnímu podniku?

Nejmodernější dopravní podnik v našem pojetí znamená být tišší, čistší, bezpečnější, spolehlivý, kvalitně informující. Jak budou lidé vnímat kvalitu MHD, tak budou hodnotit život ve městě. Chceme být jedním z pilířů toho, proč se lidem v Ostravě žije dobře. Od mého nástupu se podařilo i díky evropským dotacím obměnit téměř třetinu vozového parku. Ale nám nemůže jít jen o vozidla. Existují tři emocionální brány ovlivňující vnímání lidí.

Jaké emocionální brány?

První souvisí s informacemi. Zlepšili jsme komunikaci na sociálních sítích, máme novou aplikaci s plánováním tras, od konce loňského roku i nový e-shop, díky kterému skokově vzrostl počet lidí, kteří nechodí na prodejny, ale vyřizují většinu věci online. Obnovili jsme své webové stránky a připravujeme další projekty na zlepšení komunikace, abychom mohli konkurovat autům. Například chystáme informace o MHD v konkrétní části města, která cestujícího zajímá. Brzy chceme informovat online třeba o výlukách, nehodách i o tom, kam si mohou přestoupit, když jejich spoj náhle zastaví. Rozvíjet ale budeme také schopnost našich vozů mluvit.

Vaše vozy umí mluvit? Jak?

Mají v sobě speciální zařízení, které jim umožňuje komunikovat. Zatím naše vozy mluví jen mezi sebou, ale v budoucnu budou komunikovat i s dalšími zařízeními a vozidly vybavenými chytrými technologiemi. Například se domluví se semafory a vyjednají si přednost při průjezdu frekventovanou křižovatkou nebo s výhybkami či výstražnými světly na přechodech a nástupištích. Funguje to zatím například na nástupišti u krajského úřadu. Před příjezdem každé tramvaje se tam rozblikají světla. Takových zastávek bude přibývat.

A další emocionální brány?

Souvisejí s pozitivními emocemi. Když se rozhodnete pro MHD, ocitnete se na zastávce. Tam se potřebujete cítit bezpečně a komfortně. Musíte snadno zjistit, kdy pojede váš spoj. Zastávka by měla být příjemná, vybavená kamerami, lavičkami, košem... Bohužel právě na zastávkách je zatím velký prostor pro zlepšování jejich úrovně. Letos jsme nastartovali velký projekt modernizace zastávek DPO. Do pěti let bychom chtěli obnovit mobiliář všech tramvajových zastávek. Ty vlastníme. Ostatní patří zpravidla městským obvodům. I město se ale snaží už několik let situaci zlepšit.

Jak se zastávky tramvají změní?

Na nejvíce frekventovaných budou moderní informační panely, wi-fi signál a kamery. Na všech tramvajových i trolejbusových zastávkách chceme instalovat elektronický jízdní řád. Půjde o chytrý displej, kde si každý přečte kompletní digitalizované jízdní řády. První už je na Sokolské třídě, kde se v pilotním provozu osvědčil.

Pohodlně a bezpečně se člověk chce cítit hlavně při jízdě...

Právě proto instalujeme do vozů kamery, klimatizaci, ale i pohodlné sedačky. Dbáme na plynulost jízdy i dodržování jízdního řádu. Také jsme zřídili asistenty přepravy. Ti kontrolují jízdní doklady a pomáhají cestujícím dle potřeby. Naši budoucí řidiči tramvají mají k dispozici unikátní simulátor, na kterém trénují reálné rizikové situace v dopravě, což zvyšuje bezpečnost v praxi. Jinde v Česku takový není. Další novinkou, která přispívá k bezpečnosti dopravy, je antikolizní systém.

Jak funguje?

Systém se skládá z několika částí: kamery, čidla a ovladače. Vybrali jsme to nejlepší, co je na trhu. Od března ho máme jako první v zemi ve dvou tramvajích. Měl by rozeznat překážku na kolejích do vzdálenosti 80 metrů a upozornit na ni nejprve světlem a zvukem. Pokud řidič správně nezareaguje, systém tramvaj sám zastaví. Postupně jím vybavíme všech 40 tramvají firmy Stadler. Podobné systémy nainstalujeme i do autobusů, ale ty budou jen blikat a pípat. Zastavit náhle autobus by mohlo být nebezpečné.

Opravujete i tramvajové tratě?

I když nám loni kvůli koronaviru ubylo cestujících a klesly tržby, měli jsme rekordní investiční rok. Nejvíc peněz šlo právě do rekonstrukcí dopravních cest. Pro tramvaje chceme více úseků s kolejemi uloženými na souvislé betonové desce s pružnými prvky. Snižuje totiž hluk i náklady. Jinými úpravami cílíme na zvýšení rychlosti. Jsme jediné české město, kde mohou tramvaje jet rychlostí až 80 kilometrů. Zatím jen ve dvou úsecích, ale bude jich přibývat. Každá ušetřená sekunda znamená v součtu významné číslo a úsporu času cestujících.

DPO na sebe upozornil unikátním způsobem placení jízdného.

Jako první v zemi jsme už před pěti lety nabídli možnost platit za jízdné bezkontaktní platební kartou bez tisku papírového dokladu. Dnes už nejsme jediní, ale prvenství nám nikdo nevezme. A od loňského jara jsme první dopravní podnik v zemi, který zrušil papírové jízdenky. Šetříme tím miliony korun ročně za tisk a provize z prodeje jízdenek i údržbu jízdenkomatů. Zároveň opět děláme něco pro ekologii.

Ne všichni to ale vítali.

Každá novinka budí u části lidí nepochopení, obavy či odmítání, ale celkově hodnotí lidé hromadnou dopravu v Ostravě stále pozitivněji. Plyne to z výsledků průzkumů i dalších zpětných vazeb od cestujících.