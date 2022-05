Sto tisíc lidí v kraji nemá zubaře, starostové žádají o pomoc Válka

„Jen za uplynulé dva roky v regionu zavřelo svou praxi 45 zubařů, mnozí i kvůli obavám z covidu. Za každého, který skončil, bychom potřebovali tři mladé, aby převzali všechny jejich pacienty. Tolik jich ale není,“ popsal realitu vedoucí krajského odboru zdravotnictví Pavel Rydrych. Podotkl, že kraj vyhlásil v minulých letech 13 výběrových řízení na volná místa zubařů, ale na jedenáct se nikdo nepřihlásil.

„Nedostatek zubařů vnímají jako svůj největší problém lidé z Bruntálska, ale i Karvinska a dalších okresů,“ uvedl ředitel krnovské nemocnice a senátor Ladislav Václavec.

Aby pomohl situaci řešit, za poslední rok a půl otevřela nemocnice pod jeho vedením a ve spolupráci s obcemi i krajem čtyři zubní ordinace a chystá další. „Jenže mezi tím, než seženeme jednoho zubaře, několik jiných skončí,“ nastínil. Problém musí podle něj řešit vláda.

Ministru zdravotnictví Vlastimilu Válkovi i řediteli Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeňku Kabátkovi proto v úterý adresoval otevřenou výzvu s žádostí o pomoc, ale i řadou návrhů řešení, které se týkají především studentů stomatologie.

Spoluautorem výzvy je Lubomír Beran, primář a majitel AJNA dental clinic, která zajišťuje už dva roky zubní pohotovost v Ostravě. Ten potvrdil, že stomatologa marně shání i řada obyvatel Ostravy.

„Měsíčně ošetříme na pohotovosti až 2 500 pacientů, z toho 65 procent včetně dětí nemá zubního lékaře. Někteří lidé nebyli na zubní prohlídce třeba deset let. Situace je alarmující,“ uvedl zubní lékař důvod, proč výzvu podpořil.

V uplynulých dnech už ji podepsalo 105 starostů a primátorů napříč krajem, hlavně z pohraničních obcí Bruntálska, Opavska či Karvinska. Podpis bez váhání připojil i starosta Vrbna pod Pradědem Petr Kopínec.

„Ve spolupráci s krnovskou nemocnicí a krajem se nám podařilo nedávno otevřít novou zubní ordinaci. Tam se přihlásili lidé, kteří dříve jezdili za péčí do Opavy, Přerova či Jeseníku,“ zmínil starosta. „Ale někteří musí jezdit dál. A druhý zubař v našem pětitisícovém městečku má kolem 70 let, takže může kdykoli skončit,“ dodal Kopínec.

Pomoci by mohl zubařský obor v Ostravě

Velké potíže se zajištěním péče pro své klienty přiznal rovněž Aleš Zbožínek, ředitel Regionální pobočky Ostrava Všeobecné zdravotní pojišťovny.

„Mimo větší města je to problém napříč republikou. Když žádáme o pomoc naše smluvní zubaře, odmítají. Nechtějí přijímat další klienty. Hrozí, že raději vypoví smlouvu. Když pacienty z Moravskoslezského kraje pošleme třeba do Brna či Olomouce, vracejí se s tím, že je tam sice ošetřili, ale navrhli péči za desítky tisíc korun. Na to mnozí lidé nemají. Požadují jiné zubaře,“ uvedl Zbožínek.

Václavec s Beranem navrhli ministru zdravotnictví řadu změn, které by přispěly k řešení situace. K navýšení počtu zubních lékařů je podle nich nutné zvýšit počet studentů stomatologie a podpořit otevření tohoto oboru také v Ostravě.

Vyzvali i k tomu, aby studenti museli po skončení školy pracovat nejméně tři roky na smlouvy s pojišťovnami. Tuto povinnost by chtěli zavést i pro slovenské studenty, kteří bezplatně studují v Česku. „Na českých lékařských fakultách je 30 až 50 procent slovenských posluchačů, kteří se po škole vracejí domů. Je více možností, jak situaci změnit,“ zmínil Ladislav Václavec.

„Ministr zdravotnictví zřídí co nejdříve pracovní skupinu, která se bude problematikou zabývat. Chce mimo jiné navyšovat počet mediků, to ale nebude mít okamžitý dopad na zlepšení dostupnosti péče,“ řekl mluvčí resortu Ondřej Jakob.