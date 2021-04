Lidé v kraji při lockdownu cestují čtyřikrát více než loni na jaře

Vyplývá to z výsledků projektu Atlas mobility, jenž zpracovává anonymizovaná provozní data mobilních operátorů.

Srovnání posledního únorového víkendu s prvním březnovým ukázalo, že v kraji pohyb mezi okresy klesl o 35 procent. „Největší pokles cest mezi okresy evidujeme v Bruntále, a to o 45 procent. Z Ostravy se jezdilo do jiných okresů o 41 procent méně, zatímco nejmenší pokles meziokresních vyjížděk měl Frýdek-Místek, a to jen o 27 procent. Lze konstatovat, že zavedená opatření od 1. března měla významný vliv na cestování mezi okresy,“ uvedl Miroslav Vozňák z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Informace čerpá z dat Atlasu mobility, projektu, který počítá pohyb lidí z anonymizovaných provozních údajů mobilní sítě v národním superpočítačovém centru umístěném v porubském univerzitním kampusu. Nesleduje konkrétní SIM karty, ale z velkého počtu provozních údajů mobilní sítě získává informace o pohybu v území.

Projekt zaznamenává takzvané nevyjíždějící, tedy lidi, kteří zůstávají doma.

Právě data o nich jsou podle odborníků nejlépe vypovídajícími údaji o změnách v mobilitě obyvatel. Meziokresní vyjížďky projekt zpracovává ve vybraných dnech – vždy v úterý, středy, čtvrtky a o víkendech.

Srovnání měsíců i let

„Zvolili jsme ukazatel, který používá Český statistický úřad pro vyjížďky s tím, že cíl cesty se nalézá mimo vlastní okres,“ upřesnil Miroslav Vozňák a dodal, že projekt zobrazuje změnu ve srovnání s dobou před koronavirem a s posledními týdny před lockdownem od 1. února 2021. Údaje a porovnání jsou každému k dispozici na webu projektu.

Experti sledují pohyb obyvatel v celé republice. V Moravskoslezském kraji se lidé při lockdownu mezi okresy pohybují o něco častěji než je republikový průměr, kde činí pokles o 42 procent. Největší útlum mezi posledním únorovým a prvním březnovým víkendem nastal v Praze, kde rozdíl činil 74 procent, nejmenší, třináctiprocentní, v Karlovarském kraji, kde už v únoru opatření uzavřela okresy Cheb a Sokolov.

V porovnání s dobou před koronavirem obyvatelé kraje mezi okresy cestují ještě výrazněji méně. „Za celý Moravskoslezský kraj bylo v prvním týdnu v březnu 2021 v pracovních dnech cestování mezi okresy o 53 nižší nižší a o víkendech vidíme pokles dokonce o 87 procent oproti minulému roku před první vlnou pandemie,“ sdělil Vozňák.

Srovnání s jarním lockdownem v loňském roce ale ukazuje, že doma se aktuálně obyvatelé kraje moc nedrží. Zatímco před rokem na jaře byly ulice liduprázdné, teď se lidé ven nebojí. „Změna nevyjíždějících je v Moravskoslezském kraji zhruba čtyřikrát nižší než na přelomu března a dubna loňského roku, kdy kulminoval dopad opatření na obyvatele republiky,“ vyčíslil Vozňák.

Oproti stavu před koronavirem, tedy datům z období prvních pěti týdnů roku 2020, je teď v kraji počet nevyjíždějících nižší o 12 až 15 procent. „Vánoční svátky měly na pokles mobility mnohem větší vliv než současná opatření, celkově zůstávalo doma o 30 až 35 procent více lidí,“ dodal Vozňák. Největší nárůst obyvatel, kteří zůstávají doma, je v Moravskoslezském kraji v okresech Karviná a Havířov.