Čtyři ostravští odběratelé Březinova lihu dostali pět až deset let vězení

Kriminalisté sečetli, že od firmy Moravia-Chem bratrů Březinových v letech 2003 až 2010 odebrali tito muži více než milion litrů velejemného lihu a vyráběli z něj nezdaněný alkohol, který dále distribuovali.



Podíl na trestné činnosti by u obžalovaných různý, škodu na daních žalobce vyčíslil na zhruba půl miliardy korun.



„Přestože alespoň zhruba věděli, odkud líh pochází, dále z něj vyráběli různé druhy alkoholu a šířili po celé zemi, a to vše bez odvedení spotřební daně,“ uvedl státní zástupce.

Radek a Tomáš Březinovi podle policejního zjištění patřili k největším distributorům pančovaného lihu v zemi, podle některých zdrojů pak byli těmi hlavními. Za to byli odsouzeni.



Při vyšetřování svého případu bratři označili své odběratele, mezi nimi i Kamila Hrachovce, Marka Maceje, Martina Plačka a Petra Trubačíka.



Obžalovaní svou vinu po celou dobu popírali, tvrdili, že se na nelegálních obchodech s nezdaněným lihem nepodíleli (o soudu s nimi jsme psali zde).

Podnikatel Kamil Hrachovec například řekl, že nikdy žádný alkohol nevyráběl, ani nikomu neprodával. S Radkem Březinou se prý setkal jen jednou.

„A to když má známá, která pracuje na pumpě, říkala, že právě on by mohl zajistit větší množství kapaliny do ostřikovačů. Sešel jsem se s ním, dostal ceník, který jsem předal. To bylo všechno,“ líčil.



Nejvyšší, desetiletý trest si odpyká Petr Trubačík, Markovi Macejovi soud potvrdil 9,5 roku, Martin Plaček si odpyká osm let a Kamil Hrachovec pět let místo původních čtyř roků.

Všem mužům byl uložen souhrnný trest s ohledem na předchozí trestnou činnost. Trubačíkovi a Maceji hrozil za zkrácení daní trest ve vyšší sazbě, a to od devíti let a dvou měsíců do 13 let a čtyř měsíců, daně totiž krátili podle rozsudku ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Hrachovci a Plačkovi hrozil trest v rozpětí pět až deset let.