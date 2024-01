Konec krize v nedohlednu. Spor Liberty a Tamehu nejspíše skončí u soudu

Liberty Ostrava, která vyrábí ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl, už delší dobu čelí poklesu poptávky a má problémy platit závazky.

Její zaměstnanci, stejně jako zaměstnanci jejího dodavatele energií Tameh Czech, dohromady okolo šesti tisíc, jsou od loňského 22. prosince doma a většina jejich provozů stojí. Huť je bez energií, protože Tameh jejich dodávky zastavil.

Zatímco huť chrání od loňského prosince před věřiteli, především pak před insolvenčními návrhy a exekucemi, moratorium vyhlášené soudem, Tameh skončil v prosinci v úpadku.

Uvedl, že mu jeho jediný zákazník Liberty Ostrava za služby už půl roku neplatí. Insolvenční správce Dominik Hart sdělil, že pohledávka Tamehu za Liberty činí zhruba 1,8 miliardy korun.

O vydání příkazu, aby Liberty Tamehu okamžitě zaplatila 500 milionů korun, požádal Tameh loni v listopadu. Soud příkaz vydal tento měsíc. Týkal se řady faktur za dodávky energií, jejichž splatnost nastala nejpozději loni v září.

Mluvčí Tamehu Patrik Schober uvedl, že v důsledku podání odporu se platební rozkaz zrušil ze zákona. „Lze proto očekávat, že Okresní soud v Ostravě k projednání věci nařídí ústní jednání a bude vedeno standardní soudní řízení. S ohledem na to rovněž společnost Tameh Czech neočekává, že by Liberty Ostrava nyní měla v plánu faktury, o jejichž uhrazení je veden soudní spor, dobrovolně hradit,“ uvedl Schober.

Tameh: Jednání se nikam neposouvají

Tameh je podle něj přípraven v soudním řízení učinit vše pro to, aby se potvrdilo, že jeho nárok je oprávněný. „Je potřeba doplnit, že rozhodně není správná informace, že by společnost Liberty Ostrava ohledně tohoto nároku se společností Tameh Czech dosáhla jakékoliv dohody či narovnání nebo že by byla nasnadě dohoda o znovuobnovení provozu, jak se snaží Liberty Ostrava tvrdit,“ uvedl Schober.

Mluvčí Liberty Kateřina Zajíčková tento týden uvedla, že Liberty nadále jedná se strategickými partnery společnosti Tameh Czech a jejím správcem. Liberty je podle ní přesvědčena, že brzy nalezne řešení. Schober na to reagoval, že Liberty je v jednání s Tamehem velice pasivní, takže se jednání nikam neposouvají.

O dalším vývoji bude Zajíčková informovat v pondělí, kdy i sdělí, zda se zaměstnanci od úterý vrátí do práce. Termín jejich návratu už huť několikrát odložila.

Liberty a Tameh jsou úzce provázané ekonomicky i technologicky. Tameh je někdejší závod Energetika, který byl postaven jako součást tehdejší Nové huti, nynější Liberty. Tameh huti dodává elektřinu, různé plyny a páry. Liberty zase dodává Tamehu palivo v podobě vysokopecních a koksárenských plynů, bez nichž se provoz energetické společnosti neobejde.

Když huť vlastnila skupina ArcelorMittal, byla Energetika vyčleněna do samostatné firmy. V roce 2019 se majitelem huti stala Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty, Tameh zůstal majetkem společného podniku skupiny ArcelorMittal a polského holdingu Tauron.

Liberty a Tameh se přou o ceny a placení prakticky hned od prodeje huti skupině Liberty. Kvůli značnému zpoždění s platbami hrozil Tameh huti omezením dodávek energií už loni na jaře.