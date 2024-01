Návrat zaměstnanců Liberty do práce se opět posouvá, huti stále chybí energie

Návrat zaměstnanců Liberty Ostrava do práce se opět odkládá o týden, a to na úterý 23. ledna. Po pondělním jednání s vedením podniku to řekl předseda základní organizace OS KOVO Liberty ČR Petr Slanina. Huť se totiž stále nedohodla s firmou Tameh Czech na dodávkách energií.