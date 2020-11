Ostrava znovu získá letecké spojení s Prahou. Jak dlouho vydrží, není jasné

Létat mezi Ostravou a Prahou by se mělo prozatím pětkrát týdně. Jak dlouho ale zatím není jasné, spojení je avizováno jako dočasné, po dobu pandemie. Následně bude záviset hlavně na zájmu cestujících.



„Linka bude v provozu od 12. listopadu,“ řekl obchodní ředitel letiště Stanislav Bujnovský. „Ceny jednosměrných letenek jsou v prodeji od 770 korun. Doufáme, že se linka prosadí a udrží se i nadále,“ dodal.

Nová linka by neměla rozpočet Moravskoslezského kraje, který letiště v Mošnově provozuje, nic stát. Podla Stanislava Bujnovského za linku do Prahy letiště nic neplatí, aerolinky LOT ji provozují na vlastní podnikatelské riziko. Na rozdíl od spojení s Varšavou, kde kraj vyjde každý let na zhruba dvacet tisíc korun.

Se zavedením nové linky se mění i časy odletů z Ostravy do Varšavy. Zatímco v současnosti se do Polska létalo z Ostravy před půl šestou, nově se bude létat před polednem.

„Kvůli epidemii koronaviru v Evropě se změnily i odlety navazujících linek z Varšavy, na nové odlety tak budou navazovat další linky ve Varšavě stejně, jako tomu bylo doposud, jen se posunou v čase,“ vysvětlil obchodní ředitel.