Do Varšavy by se mělo z Ostravy létat dvakrát denně

8:23 , aktualizováno 8:23

Pravidelná linka do Varšavy, která by měla z mošnovského letiště začít létat 30. března příštího roku, by měla od září létat dokonce dvakrát denně. Peníze na to ve čtvrtek vyčlenili krajští zastupitelé.