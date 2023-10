Konec roků čekání. Nový hangár na mošnovském letišti pomůže nákladní přepravě

Generání ředitel doplnil, že letiště bude moci zdvojnásobit kapacitu cargo prostor, k tomu nová technologie odbavování pomůže zvýšit množství odbaveného carga na zhruba dvojnásobek.

Terminál, umožňující plynulý pohyb nákladů na letiště a z něj, nabídne dopravním firmám zhruba 4,5 tisíce metrů čtverečních plochy. Nově by mohlo být na letišti ročně odbaveno až 36 tisíc tun nákladu.

Letošní výsledek se neblíží ani k polovině tohoto čísla a bude o zhruba dva tisíce tun nižší než v rekordním roce 2021, kdy bylo z Mošnova odbaveno 18 225 tun nákladu. Podle Jaroslava Radkovského by se to ale mělo brzy změnit.

„Letos odbavíme zhruba šestnáct tisíc tun carga, což je o pět set tun více než v loňském roce, do tří čtyř let bychom se chtěli dostat přes třicet tisíc tun,“ doplnil generální ředitel.

Ke kraji se přidají soukromí investoři

Pro srovnání, Letiště Brno přepravilo v roce 2022 11,2 tisíce tun nákladu, katovické letiště pak 40,6 tisíce tun s tím, že letos hlásí za devět měsíců přepravu 26,1 tisíce tun carga.

V současnosti je nový mošnovský cargo terminál pronajat ze zhruba třiceti procent, letiště ale avizuje brzký podpis smlouvy s velkou logistickou společností. Další podobné terminály by už měly na území letiště vznikat v rámci soukromých investic.

„První hangár jsme nachystali, další už budou stavět soukromé logistické firmy,“ vysvětlil Radkovský. „Náš terminál bude později sloužit jako startovací pro menší firmy, které se mohou později přestěhovat do většího.

Jednou z firem, které plánují v Mošnově postavit vlastní cargo terminál, je společnost Enes Cargo. Ta už působí na letišti v Ruzyni.

„Na pozemku o rozloze patnáct tisíc metrů chceme postavit halu s osmi tisíci metry podlahových ploch, zbytek by měla tvořit nájezdová plocha pro kamiony z vnější strany letiště,“ přiblížil plány společnosti Enes Cargo předseda správní rady Jan Soukup. „Dostavěno bychom chtěli mít na konci příštího roku, do terminálu bychom chtěli přivést dopravce, se kterými spolupracujeme i v Praze, zájem speditérů a přepravců tady je.“

Podíl přepravených nákladů na tržbách letiště se pomalu mění. Zatímco v roce 2017 činily 3,5 procenta z celkových tržeb, v současnosti je to 20 procent, v plánu ředitele je dostat tržby z nákladní přepravy na 40 procent příjmů.

Přeprava pasažérů oproti loňskému roku stoupla na letišti v Mošnově o zhruba 20 procent.

„Čísla ještě nejsou uzavřena, až do konce listopadu budeme létat například do Egypta, ale nárůst tady oproti loňskému roku rozhodně je, celkový počet cestujících by se mohl pohybovat okolo 320 tisíc pasažérů,“ konstatoval generální ředitel Letiště Ostrava.

Loni využilo mošnovské letiště k cestě letadlem 286 393 pasažérů, rekordní počet zaznamenali statistici v roce 2018, kdy zde bylo odbaveno 377 396 lidí.

„V příštím roce by mohl nastat zlom, mohl by přijít velký nárůst, s počtem nových linek by se mohl počet cestujících zvýšit až na 400 tisíc,“ přiblížil plán na příští rok Radkovský. Největší blížící se investicí na mošnovském letišti je plánovaná oprava dráhy za 4,5 miliardy korun.