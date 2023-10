Při další vlně covidu by padla skoro půlka aerolinek, míní šéf opravny letadel

Civilní letecké opravárenství v Mošnově slaví 30 let, ale z těch to nějakých 20 let zrovna velká sláva nebyla. Je vůbec co slavit?

Určitě ano. Samozřejmě, velká změna přišla po vstupu skupiny Czechoslovak Group do společnosti v roce 2016, tehdy se začalo uvažovat o nějaké expanzi, v roce 2017 se rozhodlo, že se bude stavět i další hangár.

Až v roce 2008 se v Mošnově postavil velký hangár a firma mohla začít růst. Ale i tam následovaly spory, přišla insolvence... Řešíte následky tohoto období dodnes, nebo jste už v klidu?

Čistě z tohoto období už snad ani ne, možná jsme ještě v roce 2019 řešili něco s dodavateli, ale to vše je už za námi. My jsme za posledních pět let zdvojnásobili produkci. To by s nějakými kostlivci ve skříni nešlo. Co skutečně můžeme podle mě slavit, je reakce trhu. Jak nás bere, jaké máme jméno.