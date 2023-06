Katovické letiště se chystá na další růst, přibude náhradní terminál i parkoviště

„Parkoviště o rozloze dvě celé šest desetin hektaru bude kompletně osvětleno, monitorováno a propojené s prodejním portálem na internetových stránkách letiště,“ konstatoval Piotr Adamczyk, mluvčí katovického letiště. „Dostupná bude i bezplatná doprava na letiště, kterou budou zajišťovat elektrobusy.“

V okolí katovického letiště je v současnosti okolo pěti tisíc parkovacích míst, z toho tři tisíce na parkovišti P2, které pasažéři charterových letů využívají nejčastěji. To má být postupně zrušeno a nahrazeno novými místy, mimo jiné i v chystaném parkovacím domě.

Důraz chce vedení letiště klást, podobně jako to mošnovské, i na rozvoj nákladní přepravy. Podobně jako v Mošnově má i v Pyrzowicích vzniknout multimodální uzel spojený s armádními sklady. K tomu bude využita i nedaleká železnice, stavbaři postaví na letiště přípojku.

Podle Jaromíra Radkovského, generálního ředitele Letiště Ostrava, by katovické plány ty mošnovské ohrozit neměly. „Katovice stejně jako všechna letiště v Polsku silně posilují, podporuje to i vláda. U nás se jen zvyšuje DPH na letecký benzin. Ale naše plány to neohrozí. Chceme vybudovat letecký byznys tak, aby bylo letiště dlouhodobě v zisku, to se nám povede, ale bez jasné podpory naší vlády polským letištím konkurovat nemůžeme,“ uvedl Radkovský.

Loni odbavilo katovické letiště 4,4 milionu pasažérů a 40,6 tisíce tun nákladu. Z Mošnova loni odletělo 286 tisíc pasažérů, odbavilo 15,5 tisíce tun nákladu.