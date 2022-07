Mošnovské letiště se opět probudilo, zaceluje rány po covidu

Procentní navýšení není ale až tak důležité. Loňská čísla v prvním pololetí výrazně ovlivnila covidová omezení cestování i přerušení pravidelných linek z ostravského letiště. Vedle dvou pravidelných linek, do Varšavy a do Londýna, se v současnosti z Mošnova létá i do 16 letních destinací.

Celkově bylo loni v Mošnově odbaveno přes 317 tisíc pasažérů. Výrazně víc než v roce 2020 (37 709), kdy proticovidová opatření přerušila letecký provoz mnohem zásadněji. Ale stále méně než v letech 2019 nebo 2018. V tom prvním to bylo 323 tisíc, o rok dříve historicky rekordních 377 tisíc cestujících.

„Ve srovnání s prvním pololetím roku 2019 zaostáváme o 28 procent. To je dáno hlavně tím, že se letošní letecký provoz začal rozbíhat až v únoru,“ vysvětlil obchodní ředitel. O tom, zda se čísla počtu odbavených pasažérů na Letišti Leoše Janáčka skutečně dostanou na předcovidová čísla, rozhodne hlavně letní sezona a charterové lety na dovolenou. Ty se pořádně rozjely už na začátku června.

„Červen byl pro letiště velmi intenzivní měsíc. Kromě toho, že se naplno rozběhla letní sezona a začalo se intenzivně létat do letních destinací, jsme odbavili rekordní objem nákladu,“ uvedl Jaromír Radkovský, generální ředitel Letiště Ostrava.

„V uplynulém pololetí bylo odbaveno 6 983 tun nákladu. Z toho více než 1 200 tun v červnu,“ doplnil. Celkově bylo z Mošnova loni přepraveno 18 225 tun nákladu. Pro dorovnání výsledku se tak jeho množství bude muset ve druhé polovině roku výrazně zvýšit.

Pro srovnání: katovické letiště si v první polovině letošního roku připsalo přepravu 19 662 tun nákladu, což znamená meziroční nárůst o 42 procent, a 1,6 milionu pasažérů.

Nový nákladní terminál

Další navyšování nákladní přepravy chce mošnovské letiště podpořit stavbou nákladního terminálu, vůbec prvního na letišti. Stavět by se mělo začít letos na podzim, hotovo má být v polovině příštího roku.

A další navýšení přepravní kapacity by mohlo zajistit chystané armádní zásobovací centrum.

„V areálu letiště vzniknou objekty pro zaměstnance a pro skladování. Díky podpoře ministerstva financí se zrekonstruuje letištní dráha a dobuduje dopravní a inženýrská infrastruktura,“ přiblížila plány na výstavbu mluvčí krajského úřadu Nikola Birklenová.

I přes rostoucí počet pasažérů a zvyšující se množství nákladu se letiště dostává ze ztráty jen pomalu. „Díky pozitivním provozním výsledkům v první polovině roku letiště vykázalo ztrátu ve výši přibližně 19 milionů korun, což představuje zlepšení proti loňskému hospodářskému výsledku za stejné období až o 27 procent,“ dokončil Toth.