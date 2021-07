Letět k moři? Nejlepší spojení nabízí lidem z kraje v Katovicích

Deset spojení z Brna, sedmnáct destinací z Ostravy a 49 možností z Katovic. Tak vypadá aktuální nabídka pravidelných leteckých linek a využitelných charterových letů z letišť, která mají nejblíže obyvatelé Moravskoslezského kraje.



Většina linek míří na jih, do oblasti Středozemního moře. Z Katovic je možné letět i do Londýna, Oděsy, Dortmundu a do několika dalších míst ve Velké Británii.

Z Mošnova například od poloviny června létá pravidelná linka společnosti Ryanair do Londýna a hlavně třináctka spojení provozovaných společností Smartwings.

„Týdně vypravíme z ostravského letiště tři desítky letů, které směřují do 14 destinací. Do deseti z nich létají pravidelné linky, do dalších míří charterové lety zajišťované pro cestovní kanceláře,“ vysvětlil Peter Šujan, obchodní ředitel Smartwings.

„Klienti s námi mohou zaletět například na Rhodos, Korfu, Zakynthos, Kos nebo na Lefkadu. V nabídce je také Bulharsko, Egypt, Turecko, Mallorce a Tunisko,“ dodal.

U posledního ze jmenovaných států je však problém. Kvůli rostoucímu šíření covidu-19 nedoporučuje ministerstvo zdravotnictví na dovolenou do této země odlétat. Od 5. července navíc cesty do Tuniska, pokud nepůjde o neodkladné či předem nahlášené cesty, úplně zakáže.

Z Ostravy se létá i do Soluně

Charterovou linku, na niž si lidé mohou koupit i letenky zvlášť, provozuje z Mošnova i společnost Experitour. Ta pro lety do Soluně využívá služeb letecké společnosti Aegean Airlines.

„Cestující si z ostravského letiště mohou do této destinace zakoupit zájezd nebo samostatnou letenku. V ceně je příruční zavazadlo i zavazadlo k odbavení,“ uvedl Ondřej Zíka, jednatel cestovní kanceláře Experitour.

Vedení ostravského letiště doporučuje při cestování na dovolenou do zahraničí upřednostnit nákup zájezdu u cestovních kanceláří před cestou na vlastní pěst, kdy si pasažéři kupují letenky i ubytování sami.

„Cestovní kanceláře svým klientům zasílají veškeré pokyny pro odlet i přílet zpět do České republiky. Také letištní personál je připraven cestujícím poradit tak, aby jejich odbavení proběhlo bez problémů,“ vysvětlil Stanislav Bujnovský, obchodní ředitel Letiště Ostrava.

Ne všechna spojení, která jednotlivá letiště na svých stránkách prezentují, jsou však v současnosti funkční. Například Letiště Leoše Janáčka na svých nedávno modernizovaných internetových stránkách informuje, že se z Ostravy létá do Varšavy. Což ale právě teď tak úplně neplatí; nejbližší spojení s polským hlavním městem je naplánováno až na říjen.

Z Katovic do téměř trojnásobku destinací

Z letiště v Katovicích, kam se dá z centra Ostravy dojet automobilem za 65 minut (do Mošnova za 28 minut a Brna za 112 minut), se jinak v současnosti létá do 49 destinací. Další, například do Osla, Edinburghu nebo Bonnu, by měly přibýt v nejbližších dnech.

Z brněnského letiště je možné, vedle známých řeckých letovisek, letecky zamířit také do Londýna nebo do Bergama, v nabídce jsou i lety do Bulharska, Turecka, nebo Egypta.