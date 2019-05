Vraha soudí za další smrtelný útok. S mrtvolou žil pět týdnů v bytě

Třiapadesátiletému Sárközimu hrozí až deset let vězení. Vyloučen ale není ani vyšší trest, protože v roce 2006 mu Krajský soud v Praze vyměřil jedenáct let vězení za vraždu, přičemž na svobodu se podmínečně dostal už v roce 2014. Podmínka ale byla v platnosti až do roku 2021.

Za mříže Sárközi nejspíše opětovně zamíří kvůli události, která se stala loni v sobotu 15. prosince v bytě domu v Orebické ulici v ostravské městské části Přívoz.

Sárközi tam žil u svého známého, se kterým se potkal už dříve v azylovém domě. Jenže soužití dostalo záhy trhliny, muži se hádali kvůli uklízení a nakonec se dohodli, že se Sárközi na začátku února odstěhuje.

„Jenže (spolubydlící) najednou chtěl, abych se odstěhoval co nejdříve, to se mi vůbec nelíbilo. Blížily se svátky, neměl jsem se kam přestěhovat ze dne na den,“ líčil u soudu Sárközi.

V osudný den dvojice slavila Sárköziho narozeniny, společně vypili lahev metaxy a takřka celou litrovou lahev slivovice. Večer se muži zase začali hádat. „Dostal jsem pěstí, tak jsem mu jich několik vrátil, také pěstí do hlavy. (Poškozený ) ustupoval a po jedné ráně spadl hlavou na stěnu a upadl na židli,“ popisoval Sárközi.

Podle státního zástupce muž dopadl na zeď spánkovou částí hlavy, přičemž utrpěl vážná poranění hlavy se zhmožděním mozku. „Obžalovaný nechal těžce zraněného muže bez pomoci a odešel spát,“ konstatoval žalobce.

Tělo odtáhl z kuchyně do obýváku

Sárközi to potvrdil. „Jenže jsem si myslel, že je jen v bezvědomí, tak divně chrčel,“ řekl. Když se však ráno probudil a zjistil, že muž zůstal na stejném místě, tušil, že je zle. „Když jsem na něj sáhl, tak byl studený. Bylo jasné, že zemřel,“ vypověděl obžalovaný.

Rozhodl se ale, že úmrtí neoznámí. Podle spisu mrtvolu nechal v bytě, po dvou dnech ji odtáhl z kuchyně do obývacího pokoje, kde ji nechal na podlaze, jen ji překryl vrstvou oblečení. Sousedům, kterým bylo zmizení jednoho z nájemníků divné, namluvil, že jeho spolubydlící dostal práci v jiném městě a odstěhoval se.

Postupem času Sárközi na vše rezignoval. Ven vycházel, jen aby si koupil chleba a alkohol. V bytě pak jen pil a spal. Občas vyzvánějící mobil zemřelého muže vypnul a na dveře byl umístil cedulku, že je v nemocnici, ať nikdo nezvoní.

„Litovat? To bych známému už nepomohl“

Tak vše zůstalo až do 22. ledna. Sousedům už bylo zmizení obou nájemníků velmi podezřelé a také se obrátili na policii. „V ten den nejdříve někdo klepal a po několika hodinách začali páčit dveře. To jim trvalo chvilku a pak vešli policisté, hasiči a soused,“ líčil Sárközi.

Policisté okamžitě po objevení mrtvoly Sárköziho zatkli, od té doby sedí ve vazbě. „Došlo k tomu, k čemu nemělo dojít, stala se úplně zbytečná věc,“ řekl obžalovaný.

Na dotaz soudu, jestli svého počínání lituje, poznamenal: „Mohl bych litovat, ale to by mému známému už nijak nepomohlo.“

K případu ještě vypovídají svědci a znalci, termín vyhlášení rozsudku zatím není znám.