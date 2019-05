Soud trestal sedmi roky zbití a oloupení muže, který vyhrál na automatech

13:01 , aktualizováno 13:01

Krajský soud v Ostravě poslal na sedm let do vězení dvacetiletého Maria Miku z Bruntálu. Odsoudil ho za to, že podle obžaloby do bezvědomí zbil a poté okradl seniora, který chvíli předtím vyhrál tisíce korun v blízké herně. Odsouzený se ještě v jednací síni odvolal.