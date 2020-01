Kaly z ostravských lagun by měly zmizet do konce roku

„Celkem bylo loni z lagun odvezeno 30 755 tun kalů. Pro dokončení odstranění takzvaných nadbilančních kalů z areálu zbývá pro tento rok odvézt 46 745 tun,“ řekl Petr Kříž, ředitel závodu ODRA státního podniku Diamo, který na realizaci projektu za stát dohlíží.

„Pokud zhotovitel dodrží odvozy kalů jako v posledních dvou měsících předchozího roku, lze očekávat splnění termínu,“ dodal.



Ovšem to, zda se tak stane, není jisté. Skeptická k dodržení již několikrát odloženého termínu dokončení sanace lagun je i náměstkyně ostravského primátora Kateřina Šebestová.

„Jsme samozřejmě rádi, že se milník, který znamenal odvézt 30 tisíc tun ke konci roku, podařilo splnit. V listopadu a prosinci pokračoval vývoz kalů řádným tempem, škoda jen, že tomu tak nebylo i v předchozích měsících,“ řekla náměstkyně primátora.

„Společnost Diamo se vyjádřila, že by se do konce tohoto roku mělo podařit odvézt i zbývající množství kalů. Obáváme se, že se to bez dalšího smluveného koncového zařízení nestihne,“ doplnila.

Kaly z lagun společnosti Ostramo se začaly těžit a míchat s uhlím jako palivo už v roce 2008. Od té doby stále není hotovo.

Po sdružení Čistá Ostrava, které z lagun vytěžilo zhruba 200 tisíc tun, získala zakázku na dotěžení nově zjištěných 90 tisíc tun společnost AVE CZ. Ta měla do konce roku 2018 podle smlouvy vytěžit, zpracovat a odvézt veškeré kaly z lagun pryč z Ostravy. To se ale nepovedlo, na konci roku 2018 v areálu Ostrama zůstávala většina kalů, přes 70 tisíc tun.

Vítězi soutěže se totiž nepodařilo zajistit dostatečně rychlé spalování kalů, smluvně potvrzené v paroplynové elektrárně ve Vřesové na Sokolovsku. A mezisklad na skládce v Čáslavi byl hodně malý.

Zbývá 12 měsíců

Od mnohaměsíčních sankcí, kdy za každý den, co nevyvezené kaly zůstávaly v Ostravě, měla firma AVE CZ platit sto tisíc korun, zachránila společnost až nová smlouva s Diamem. Ta AVE CZ zbavila povinnosti platit smluvní pokutu a prodloužila povinnost odvézt kaly do konce roku 2020. Zbývá tak necelých dvanáct měsíců.

Aby AVE CZ požadovaný termín dodržela, měla by každopádně výrazně zvýšit tempo likvidace.

„Víme, že společnost jedná o dalších koncovkách, kde by šlo kaly spalovat, ale zatím bezúspěšně,“ podotkla Šebestová.

„Když si vezmeme, že původní termín, do kterého měly být upravené kaly odtěženy a zlikvidovány, byl konec roku 2018, je pro nás další protahování za horizont roku 2020 opravdu nepřijatelné,“ zmínila.

Ostravský magistrát se zatím snaží zvrátit i rozhodnutí o způsobu konečné úpravy areálu lagun. Ministerstvo životního prostředí už rozhodlo, že zbylý méně kontaminovaný materiál zůstane v takzvaném ekokontejmentu na lagunách, ostravský magistrát s tím nesouhlasí, chce verdikt změnit.