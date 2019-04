O bezdomovecká iglú je zájem i v zahraničí. Chtějí je i lidé s přístřeším

„Zájem je aktuálně po celé Evropě. Například z Belgie, Řecka, Litvy či Anglie. Na rozšíření pracujeme společně s Francií,“ připomíná Pavla Klečková, že myšlenka bezdomoveckého iglú přišla právě z Francie.

„Zhlédli jsme na internetu video, na kterém jej jeden Francouz prezentoval, a oslovili jsme jej s tím, že bychom rádi koupili licenci na výrobu v České republice. On ale řekl, že to není vůbec potřeba. Že bude rád, když to bude pomáhat lidem,“ řekl Manu Chilaud, Francouz žijící toho času v Ostravě.

Stalo se. Iglú se v Česku ujala. Mají o něj zájem i lidé, kteří mají střechu nad hlavou. Ptají se na rozměry půdorysu i cenu. Na komerční prodej pro širokou veřejnost ale Ostravané necílí. „Je pravda, že nás kontaktují lidé s dotazem na nákup iglú pro vlastní potřeby. Nicméně naším cílem je pomáhat lidem bez domova a chránit je před umrznutím a omrzlinami,“ říká Klečková.

Před další sezonou chce Klečková s Chilaudem vychytat mouchy a nouzový přístřešek vylepšit. „V současnosti například pracujeme na prototypu iglú pro dva. Příští zimu už by tedy měly být tyto přístřešky jak pro jednotlivce, tak i pro páry,“ vysvětlila Klečková.

Iglú nemá jen zastánce, někteří kritici se obávají ekologického dopadu. „Všude se omezují brčka a plastové kelímky a pak někdo rozhází po lese tyhle plastové boudy,“ zmínil v diskusi na webu iDNES.cz například Michal Dadek.

Jiní zase posílají lidi bez domova primárně do nocleháren a to, že někteří bezdomovci preferují iglú, si vysvětlují tím, že v nich nemusí na rozdíl od různých ubytoven dodržovat pravidla. Podle zakladatelů projektu v Česku nemají nouzové přístřešky konkurovat noclehárnám.

Ty jsou i podle Klečkové s Chilaudem vhodnější variantou k přečkání zimy. „Situace je ale taková, že řada lidí bez domova z různých důvodů do nocleháren nejde. Ať už proto, že mají psa, nebo nechtějí opustit své místo venku, aby jim ho někdo nezabral. Někdy je i problém s plnými noclehárnami,“ zmínil Chilaud.

Po konci mrazů probíhá svoz iglú z terénu. „Terénní pracovníci tedy neustále vědí, kde se produkt nachází, a na konci zimy iglú sesbírají, dezinfikují a uskladní,“ podotkli Ostravané. Iglú tvoří dobře izolující polyetylenové pěna a hliníková fólie, která zaručuje jeho nehořlavost. Oproti venkovním podmínkám je v něm až o 18 stupňů tepleji. Složené je zhruba do minuty.