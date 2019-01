Iglú se šíří Českem, pro řadu bezdomovců jsou lepší než noclehárna

„Původně jsme chtěli tuto zimu otestovat deset iglú v Ostravě. V současnosti jsme ale už vyrobili a předali organizacím a městům 39 iglú. Další jsou již ve výrobě a o některých se jedná,“ uvedla jedna ze zakladatelů projektu Iglou v Česku Pavla Klečková. Právě ona společně s Francouzem Manu Chilaudem nouzové přístřešky v tuzemsku představila.

Muž žijící toho času v Ostravě, se inspiroval u svého krajana.

„Zhlédli jsme na internetu video, na kterém jej jeden Francouz prezentoval, a oslovili jsme jej s tím, že bychom rádi koupili licenci na výrobu v České republice. On ale řekl, že to není vůbec potřeba. Že bude rád, když to bude pomáhat lidem,“ podotýká Manu Chilaud.

O tom, jak nehořlavý přístřešek funguje, jsme psali na konci listopadu, kdy dvojice bezdomovecké iglú v Ostravě zaváděla.

Dvojice Ostravanů zaznamenala největší zájem o přístřešek v prosinci s příchodem prvních mrazů.

„Nicméně i v současné době přichází dotazy a objednávky z nových měst a organizací. Také se nám často ozývají lidé a dokonce i rádia, že by rádi darovali iglú nějakému člověku bez domova,“ těší Pavlu Klečkovou.

Jedním z nových klientů je město Kolín. „V současné době máme k dispozici jedno iglú a z důvodu většího zájmu počítáme ještě s koupí dalších dvou. Iglú je umístěno na zahradě přilehlé k Městské ubytovně, aby se v prvotní fázi otestoval chod a provoz. Může ho využít každý, ale samozřejmě máme přesně vytipované lidi, kterým možnost využití iglú nabízíme. Do současnosti jej využilo několik lidí, někteří opakovaně,“ řekla mluvčí města Iva Blűmelová.

Podle mluvčí Kolína je v současnosti ve městě bez domova zhruba padesát lidí. Slouží jim městská ubytovna, kde je zdarma k dispozici deset lůžek pro jednorázový noční pobyt.

Složení přístřešku zabere zhruba minutu.

„Osoba, která přespí v iglú, se nemusí prokazovat žádným průkazem. Navíc v ubytovně je zakázána konzumace alkoholu. Právě pro ty, pro které by byly tyto podmínky limitující, se rozhodlo město pořídit iglú,“ dodala Blűmelová.

Iglú podle zakladatelů projektu v Česku nemají konkurovat noclehárnám. Ty jsou i podle Klečkové s Chilaudem vhodnější variantou k přečkání zimy.

„Situace je ale taková, že řada lidí bez domova z různých důvodů do nocleháren nejde. Ať už proto, že mají psa, nebo nechtějí opustit své místo venku, aby jim ho někdo nezabral. Někdy je i problém s plnými noclehárnami,“ zmínil Chilaud.

Jak koneckonců potvrdila mluvčí Kolína, velkým problémem je i to, že lidé nechtějí v noclehárnách dodržovat určitá nařízení, včetně zákazu konzumace alkoholu.