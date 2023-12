Problémy Liberty ohrožují domácnosti ve Vratimově, teplo už si domlouvají jinde

Neplatíte, dlužíte 1,2 miliardy po splatnosti, nemáme za co nakupovat uhlí. To dochází, poslední vydrží maximálně do pondělí. Tak vypadá ve zkratce včerejší vzkaz společnosti Tameh Czech firmě Liberty Ostrava s tím, že kotle, pokud huť nezaplatí alespoň část svých závazků, brzy vyhasnou.

Čímž by huť přišla nejen o elektřinu, ale třeba i o páru, kterou jí Tameh dodává. A následně by o teplo přišli i obyvatelé Vratimova, jejichž byty jsou na teple dodávaném z hutě závislé.

„V současnosti Liberty teplo do vratimovských bytů dodává, ale o hrozbě, že by Tameh neměl uhlí a mohl by přestat topit, víme,“ konstatoval Martin Čech, starosta Vratimova.

„Připravujeme se proto na možné přerušení, jednali jsme například se společností Veolia ohledně dodávek prostřednictvím jejich sítí tak, aby v případě přerušení dodávek z Liberty zásobování teplem převzali,“ doplnil starosta.

To potvrzuje i náměstek hejtmana Jan Unucka. „Veolia by měla zajistit vytápění Vratimova bez jakéhokoliv výpadku. Vratimov nemá záložní zdroj pro takový případ, proto jsme už od minulého týdne hledali možné řešení problému, pokud by Tamehu uhlí pro kotle skutečně došlo,“ přiblížil situaci náměstek hejtmana.

Do víkendu bude hotovo

Dohodu o provizorním zabezpečení dodávek tepla a teplé vody pro obyvatele Vratimova potvrzuje i samotná Veolia. „Jedná se o zhruba a 3000 lidí. Je to pro nás komplikované, ale děláme vše pro to, aby to bylo možné a dodávky tepla městu nemusely být přerušeny,“ uvedla mluvčí společnosti Jana Dronská.

„Z technického hlediska je potřeba především postavit propojení horkovodu o celkové délce, tam a zpět, 35 metrů, což má zajistit společnost Liberty Ostrava v nejbližších dnech. Pokud by nastal nějaký problém, Veolia je připravena zajistit náhradní technické řešení,“ doplnila mluvčí.

V současnosti probíhají práce na propojení jednotlivých sítí, do víkendu by mělo být podle starosty Vratimova vše hotové.

„Zda k přepojení skutečně dojde, nebo se v posledních hodinách podaří vyhasnutí kotlů zabránit, už nebude mít na obyvatele Vratimova vliv. Teplo mít budou tak jako tak,“ uklidňuje situaci náměstek hejtmana.