Ostravská huť Liberty se zastaví. Za energie dluží téměř dvě miliardy

„Liberty je jediným zákazníkem společnosti Tameh. Její dlouhodobé neplacení způsobilo katastrofální finanční situaci společnosti. Vyčerpalo veškeré potenciální rezervy a vedlo k tomu, že Tameh již nemůže nakupovat žádné další uhlí podle smluv s dodavateli, které vyjednala Liberty,“ stojí v oznámení o ukončení provozu, které Tameh zaslal společnosti Liberty.

Redakce iDNES.cz má dokument k dispozici. Vedle výčtu důvodů pro zastavení provozu obsahuje i harmonogram postupného odstavování kotlů.

Co vyrábí Tameh pro Liberty Dmýchaný vzduch pro vysoké pece

Stlačený vzduch pro hutní výrobu

Elektřinu pro hutní výrobu a externí zákazníky

Technologickou páru

Teplo pro vytápění a přípravu teplé vody

Ještě ve čtvrtek 14. prosince 2023 má být odstaven kotel K10, přičemž „přesný čas závisí na množství uhlí v kotli“. Pokračovat má výroba ve dvou menších kotlích, K4 a K9. Ale jen do „... okamžiku, kdy Tameh zcela vyčerpá uhlí (očekává se příští pondělí ráno)“.

To vše se může ještě urychlit, protože nikdo neví, co se může při odstavování kotlů v zatím nikdy nevyzkoušeném rozsahu stát.

Vyjádření společnosti Liberty Ostrava i společnosti Tameh Czech redakce zjišťuje.

Firma na výzvy nereagovala

O hraniční situaci v Tamehu ví manažeři Liberty podle údajů zveřejněných v oznámení minimálně od 6. prosince, kdy Tameh požádal společnost Liberty s „nejvyšší naléhavostí“ o minimální platbu do 24 hodin, aby mohl zachovat provoz.

Liberty však na tuto žádost nereagovala. Podle Tamehu tak nezabránila vzniku škody. Společnost také dodává, že Liberty neposlala peníze, přestože tvrdí, že disponuje likvidními prostředky ve výši miliard korun. „Sama se rozhodla vyřadit Tameh z provozu se všemi neblahými důsledky, včetně dopadů na vlastní činnost Liberty a na obce,“ stojí také v dopise.

Ten se věnuje i situaci mezi oběma firmami. Liberty Ostrava totiž na konci listopadu požádala Krajský soud v Ostravě s návrhem na vyhlášení individuálního moratoria. To v praxi znamená, že Tameh nemůže poslat po určitou dobu Liberty Ostrava kvůli dluhům do insolvence. Návrh ale není veřejně dostupný.

„Tameh je přesvědčen, že návrh Liberty byl podán s nekalým úmyslem, neboť Liberty je na základě předložených podkladů, jež byly přílohou návrhu na individuální moratorium, nepochybně sama v úpadku,“ tvrdí manažeři Tamehu. Dodávají, že se firma proti návrhu odvolala. Soud ale ještě nerozhodl.

Odboráři vyzývali k činnosti i vládu

Společnost Tameh Czech je někdejším energetickým srdcem celé huti. To ale dřívější majitel, společnost ArcelorMittal, majetkově z firmy vyjmul a vložil do společného energetického podniku s polskou skupinou Tauron. Po prodeji ostravské huti novému majiteli se už elektrárna i další provozy do jejího majetku nevrátily a působí jako její jediný dodavatel.

Společnost Liberty Ostrava zaměstnává v současnosti zhruba šest tisíc zaměstnanců. Ti jsou vývojem v posledních měsících znepokojeni, odboráři dokonce vyzvali vládu, aby se situací ve společnosti věnovala.

V souvislosti se situací v podniku Liberty Ostrava v úterý zveřejnila plánované oživení huti s tím, že vysokou pec a ocelárnu plánuje spustit v průběhu ledna. V souvislosti s informacemi z Tamehu ale může vše být jinak..