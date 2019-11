Policie obvinila člena ochranky z napadení hokejového fanouška. Muž zemřel

„Krajští kriminalisté obvinili dvacetiletého muže z ublížení na zdraví a výtržnictví. Obviněný v podvečerních hodinách 26. října měl fyzicky napadnout dalšího muže,“ uvedla moravskoslezská policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Podle oficiálně nepotvrzených informací se fanoušek v době utkání dostal do sporu s ochrankou. Její členové ho vyvedli před zimní stadion, ale podle kamerových záznamů je pak zřejmé, že jeden z nich, kterého opilý fanoušek nejvíce urážel, ho nečekaně udeřil do hlavy. Fanda se skácel k zemi a silně se udeřil do hlavy. Ačkoliv byl rychle převezen do havířovské nemocnice, tentýž den zemřel, údajně kvůli krvácení do mozku.

Útočník podle četných zpráv na sociálních sítí pochází z rodiny, kde se muži věnují bojových sportům.

Policejní mluvčí nechce nic dalšího komentovat, protože vyšetřování pokračuje.

O tragédii informoval i havířovský odchovanec Pastrňák

Konflikt s členem bezpečnostní služby nepřímo potvrdil i prezident klubu Jaroslav Mrowiec. Oznámil, že klub změnil bezpečnostní službu. „Pro další zápasy jsme oslovili agenturu, která zajišťuje zápasy Vítkovic. Předpokládám, že se s ní domluvíme i na všech ostatních zápasech této sezony,“ nastínil další vývoj. Osobně považuje událost za velkou tragédii, která klub zasáhla.

Tragickou smrt fanouška, kterého obviněný napadl v době zápasu 18. kola Chance ligy s Frýdkem-Místkem v blízkosti stadionu, si vedení klubu, hráči i další příznivci připomenuli ticha před následným domácím zápasem s Litoměřicemi. V hale pověsili transparent R.I.P. Michale. Hned u stadionu vzniklo pietní místo, kam lidé nosí svíčky.

Událost je hojně komentována na sociálních sítí. Informaci sdílel na svém profilu i odchovanec havířovského hokeje a současný hráč americké NHL David Pastrňák.