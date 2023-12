Děti s autoimunitním onemocněním mohou podstoupit léčbu už i v Ostravě

Lékaři přístroj budou využívat u všech dětí, jejichž autoimunitní onemocnění vytváří protilátky, a také při riziku selhání transplantovaných orgánů.

„Imunoadsorpce odstraňuje z krve protilátky, které se v těle pacienta dostávají do kontaktu s transplantovaným orgánem a ohrožují jeho funkci,“ vysvětloval primář oddělení pediatrické, resuscitační a intenzivní péče Kliniky dětského lékařství Tomáš Zaoral.

„Předchůdkyní této metody je plazmaferéza. Při ní jsme z těla kromě protilátek odstraňovali řadu látek, které chceme v krvi ponechat, což imunoadsorpce umožňuje. Díky ní vracíme pacientům jejich vlastní plazmu, a to jen s minimem protilátek,“ objasnil.

Cesty do Prahy vysilovaly

První dětskou pacientkou, která nový proces léčby v ostravské fakultní nemocnici podstupuje, se stala třináctiletá Lea Neuwirthová. Při náhodném vyšetření moči u ní lékaři před šesti lety odhalili vzácné autoimunitní onemocnění, jehož původ zatím neznají.

Dívka podstoupila transplantaci obou ledvin, přičemž novou získala od svého otce. „Transplantace se povedla, ale onemocnění, které napadá tu zdravou, darovanou ledvinu, se projevilo znovu,“ popsala matka dívky Jana Neuwirthová.

Lea snášela plazmaferézu špatně, proto s ní rodiče museli každý týden jezdit do Motola. „Přejezdy do Prahy ji strašně vysilovaly. Dnes můžeme jezdit do Ostravy a dceřin stav je natolik lepší, že už jí stačí jedna imunoadsorpce za čtrnáct dnů, takže zvládá být i několik dnů v kuse ve škole.“

Dospělí pacienti mohou imunoadsorpci podstupovat v Krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava už řadu let.