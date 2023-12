Po autonehodě jen ležel a nevnímal, díky lékařům teď chlapec zvládá i školu

Daniela Čtvrtku přijímali s vážným poraněním hlavy, takzvaným kraniotraumatem, lékaři Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče (OPRIP) do FN Ostrava letos v červenci. Těžká zranění chlapec utrpěl při vážné autonehodě u slovenské Čadce. Slovenští záchranáři jej převezli do místní nemocnice, kdy po vstupní diagnostice následoval další transport, tentokrát do Ostravy.

„Chlapec byl v hlubokém bezvědomí. Byla zajištěna komplexní resuscitační péče včetně monitorace nitrolebního tlaku. Opakovaně jsme prováděli CT vyšetření a magnetickou rezonanci mozku, abychom věděli, co se v hlavě děje. Zjistili jsme prokrvácení a zhmožděniny, které naštěstí nevyžadovaly neurochirurgickou operaci,“ popsal primář oddělení Tomáš Zaoral s tím, že po osmi dnech lékaři probudili chlapce z umělého spánku.

Je možnost, že se vše vrátí do normálu

Díky intenzivní péči a rehabilitaci začal Daniel dělat velmi brzy pokroky. „Ze začátku jen ležel, nevnímal a nereagoval na okolí, musel se živit sondou zavedenou do žaludku. Sestry se o něho staraly a obracely ho na lůžku, aby nevznikly proleženiny. Probíhala intenzivní rehabilitace na lůžku a pak i mimo něj,“ přiblížil Zaoral s tím, že chlapcův zdravotní stav se postupně zlepšoval.

„Po několika dnech byl schopný krátce odpovídat a chodit s dopomocí. Proti stavu při přijetí došlo k opravdu obrovskému zlepšení. Naší snahou vždy je, aby se stav dětí vrátil, pokud možno, na úroveň před nehodou,“ pokračoval primář Zaoral.

Následně se chlapec léčil na Oddělení dětské neurologie FN Ostrava a potom rehabilitoval v lázních. Dnes už Daniel s určitými omezeními chodí i do školy. „Někdy vydrží celé vyučování, někdy ho musím odvézt třeba po dvou hodinách domů. Chůze ještě není stoprocentní. Po nehodě vidí dvojitě a špatně slyší na levé ucho. Je ale velká pravděpodobnost, že se časem zase všechno vrátí do normálu,“ vyprávěl jeho otec Karel Čtvrtka.

Ten si velmi váží péče, které se jeho synovi ve fakultní nemocnici dostalo. „Sestrám a lékařům z OPRIP patří obrovský dík. Nejde ani popsat, jaké pocity hrůzy jsem zažíval. Pro mě to jsou andělé. Udělali pro nás první poslední, všechno, co jsme potřebovali. Velmi nám pomohl i rehabilitační tým paní Daniely Šolcové, která nám po celou dobu dodávala energii,“ řekl Karel Čtvrtka. „Strašně moc si vážím toho, co pro mě lékaři se sestrami udělali. Z celého srdce děkuji,“ přidal se i mladý pacient Daniel Čtvrtka.