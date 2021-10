Unikátní skleníky. Tvůrci projektu EDEN na Karvinsku poznávali britský vzor

Skleníky podobné bublinám, které slouží vědě a současně jsou turistickým lákadlem.

Tak ve velmi zjednodušené podobě vypadá projekt EDEN, který už zhruba dvacet let funguje v hrabství Cornwall na jihozápadě Anglie a jenž by se za sedm let mohl otevřít i na Karvinsku.

Lidé, kteří budou tuzemský projekt vytvářet, se na začátku týdne vrátili z jednání s anglickými provozovateli. „Už jsme byli na jejich konferencích a splnili základní požadavky. Angličané jsou nadšení z tak velkého zapojení univerzity a z lokality u hranic s Polskem,“ uvedl krajský náměstek Jakub Unucka s tím, že EDEN jako takzvaná franšíza funguje už na více místech, ale ve střední Evropě nikoliv. Jen v Anglii zaměstnává přes tři tisíce lidí.

„Ještě letos by měli angličtí zástupci přijet na Karvinsko,“ dodal Unucka, který s nápadem přišel před loňskými krajskými volbami.

I on měl být členem delegace, jenže ze zdravotních důvodů neodjel. Do Anglie cestovali například zástupci Slezské univerzity Opava, karvinského magistrátu, krajského úřadu nebo agentury Moravian-Silesian Tourism.

„Spolupráci s Angličany jsme zintenzivnili, nyní nám poskytli například své modely provozu, financování a rozvoje, což nám hodně pomůže,“ dodal Unucka.

Kvůli spolupráci s polskou stranou se projekt přejmenoval z EDEN Karviná na EDEN Silesia.

Tento výzkumný a vzdělávací park se už dostal mezi třináct krajem podporovaných projektů, které budou čerpat peníze z evropského Fondu spravedlivé transformace určeného pro regiony postižené útlumem průmyslu.

Silný investor nutností

Kraj má na tyto projekty dostat takřka 19 miliard korun, přičemž náklady na EDEN se blíží třem miliardám korun.

Základním prvkem projektu se stane opavská Slezská univerzita, která hodlá v Karviné otevřít novou fakultu. „Projekt obsahuje založení vědeckého pracoviště a výstavbu skleníků Výzkumného a vzdělávacího parku. Pracoviště se má zabývat výzkumem přeměny území postiženého těžbou pro další využití, krajinotvorbou a ekologickým zemědělstvím,“ řekla mluvčí univerzity Karin Martínková.

Druhá část bude mít turistický obsah, přičemž lidé by například mohli projít deštným pralesem. Konkrétní náplň se ještě upřesňuje. Nutností je pak nalezení silného investora, který by postavil například hotely, restaurace a parkoviště.

„Jednání s jednou firmou, která má turistické atrakce právě v Polsku, zatím vypadají nadějně,“ podotkl Unucka.

Čeká se jen na rozbor CzechInvestu, jenž by měl odhadnout možnosti návštěvnosti. Do anglického centra EDEN přijíždí ročně 1,2 milionu lidí, v tuzemských podmínkách je cílem půl milionu až milion lidí.

Hotovo by mohlo být v roce 2028

Kde EDEN Silesia bude stát, není ještě rozhodnuto. Ve hře je pět lokalit: areál Dolu ČSA, místo u bývalého Dolu Barbora, dále lokality Lipiny, Mokrošovy rybníky a takzvaný Nový York. „Nyní vzniká studie, která posoudí vhodnost každého území,“ podotkl krajský náměstek.

Nezbytností zřejmě budou i jednání se společností Asental, která v tomto regionu vlastní většinu vhodných pozemků.

Projekt má podporu i Karviné. „Na přípravě spolupracujeme od počátku. Jedná se o velice náročný projekt, jehož příprava nebude jednoduchá. Jsem však přesvědčen, že pokud tento, ale i další strategické projekty, dotáhneme do realizační fáze, přechod od útlumu těžby uhlí v regionu se může podařit,“ uvedl primátor Karviné Jan Wolf.

Pokud vše bude pokračovat podle plánu, za rok by univerzita měla podat žádost o financování, jejíž součástí bude i studie proveditelnosti. Se zahájením stavby se počítá v roce 2026 a první návštěvníci by měli do skleníků vstoupit o dva roky později.