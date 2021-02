Hornictví na Karvinsku umírá zaživa, říká báňský výzkumník Radovan Kukutsch

„Líbí se mi svět schovaný pod zemí, má to jistý půvab,“ říká čtyřicetiletý muž, který rovněž sbírá předměty spojené s hornictvím.

Pocházíte a žijete v Petřvaldu, to jste asi měl hornictví hodně kolem sebe?

To víte, že ano, rodiče i prarodiče pracovali přímo v hornictví nebo v souvisejících profesích. Například babička byla zdravotní sestrou u závodního lékaře na Dole ČSA, otec s dědou na tomto dole přímo pracovali. A když se někam šlo na návštěvu, takřka pokaždé se mluvilo o tom, co nového na šachtě.