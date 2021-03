Bez covidu i uhlí. Moravskoslezský kraj ukázal plán na dalších devět let

Přeměna z uhelného regionu na kraj plný moderních technologií a vypořádání se s následky současné koronavirové pandemie. To jsou podle hejtmana Ivo Vondráka (ANO) hlavní cíle krajské koalice v nejbližších letech.

Krajská vláda také tento týden představila programové prohlášení, které však volební období končící na podzim roku 2024 přesahuje nejméně o další čtyři roky. Vedení kraje to zdůvodňuje tím, že jeho plány a cíle jsou dlouhodobé.

„Poslední rok bohužel ukazuje potřebu neustálého rozvoje krizového řízení. Máme dobře našlápnuto k tomu, stát se národním lídrem v bezpečnostní infrastruktuře. Budeme tedy pokračovat v masivní podpoře složek Integrovaného záchranného systému a budování moderních výjezdových center,“ řekl hejtman a zmínil nové hasičské stanice ve Vítkově a v Kopřivnici.

Jednotlivé sekce programového prohlášení mají garanta z vedení kraje a jsou zakončené představou, jaký by měl být stav v roce 2028.

Podle prvního náměstka Jakuba Unucky (ODS) musí region zvládnout přechod na vytápění bez uhlí bez energetické chudoby obyvatelstva, tedy aby lidé měli teplo, a to teplo sociálně únosné.

„Obrovský potenciál vidím v novém Karvinsku. V rámci projektu POHO2030 dojde k zásadním změnám průmyslu a celé krajiny,“ zmínil Unucka.

Z dolu ČSA může vzniknout EDEN

Vrací se ke své myšlence vybudování projektu EDEN v podobě skleníků – biomů, které budou využívat odpadní teplo z dolů pro nové odvětví biologického výzkumu. „Lokalita dolu ČSA k obdobnému projektu úplně vybízí. A v oboře Jindřiška můžou krajinu místo buldozerů rekultivovat třeba divoká zvířata. Podobně jako v Milovicích,“ nastínil Unucka.

Lidovecký náměstek pro kulturu a sociální věci Lukáš Curylo uvedl velkou investici do sídla Moravskoslezské vědecké knihovny, takzvané Černé kostky. „Už to však nebude jen knihovna, ale také centrum digitalizace, vědy a inovací,“ upozornil. Do popředí dal i rekonstrukce plánované v novojičínském Žerotínském zámku a také v zámcích Nová Horka a Bruntál i na hradech Sovinec a Hukvaldy.

Curylo rovněž slibuje zachování a rozvoj sociálních služeb. „Nové sociální objekty vyrostou v Kopřivnici, v Krnově a v Havířově, rozšíření se dočkají objekty v Petřvaldu u Karviné, v Novém Jičíně a v Suchdole nad Odrou,“ vyjmenoval.

Koalice se nově rozšířila o ČSSD, což se projevilo ve funkci radního exprimátora Ostravy Petra Kajnara. „Rádi bychom se posunuli mezi tři nejlepší tuzemské kraje v ekonomické výkonnosti a podnikavosti,“ poznamenal Kajnar, zodpovědný za oblast územního plánování.

Pirátka: Realita se s vizí dost rozchází

Opozice považuje navržené cíle za správné, má však výhrady. „Už před čtyřmi roky jsem byl překvapen, jak se na pár stranách dokážou prezentovat tak krásné fotky a zapsat řadu pěkných slov a souvětí. Je ale potřeba i obsah jednotlivých konkrétních činů,“ poznamenal komunista Josef Babka.

Zuzana Klusová z České pirátské strany řekla, že programové prohlášení krajské koalice je v zásadě v souladu s programem Pirátů.



„VIZE2030 na první pohled vypadá ambiciozně, ale realita se s vizí dost rozchází. Například vedení kraje hovoří o dokončení transformace hospodářství a o tom, že máme být lídrem v zelených technologiích. Náměstek pro průmysl a energetiku Unucka však ještě loni v září tvrdil, že konec OKD do dvou let je fantasmagorií a v uhelné komisi hlasoval pro odchod od uhlí až v roce 2038,“ vysvětlila.

Také Pavlu Staňkovi z SPD se program koalice líbí. „Tuto vizi však může narušit něco nepředvídatelného – jako nyní pandemie. Pokud ne, tak určitě jako opozice budeme hlídat, aby se program průběžně naplňoval,“ konstatoval.