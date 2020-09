Doly mohou nahradit vědecko-turistické atrakce, říká lídr ODS+TOP 09 Unucka

„Evžen je určitě osobnost a například právě on v Bruselu výrazně přispěl k tomu, že se i našeho regionu týká evropský program pro pomoc pohornickým krajinám. Ale jsem přesvědčen, že volby dobře zvládneme i bez něj. Ostatně jsou za námi výsledky posledních čtyř let,“ říká lídr kandidátky ODS + TOP 09 a současně náměstek primátora Jakub Unucka.



Proč společná kandidátka s TOP 09? Sami si nevěříte?

To určitě ne. Ale myslíme si, že by neměl ve volbách propadnout ani jeden hlas určený stranám a hnutím z politického středu vpravo, přičemž v minulých krajských volbách hodně takových kandidátek skončilo pod čtyřmi procenty. Proto jsme oslovili i KDU-ČSL, STAN, TOP 09 a další. Nakonec jsme se na společné kandidátce dohodli jen s TOP 09, jejich krajský předseda Herbert Pavera je velký pragmatik. A musím říct, že to je prospěšné oběma stranám.

V čem?

Pokud budu mluvit jen za ODS, tak se díky Topce například povedlo doplnit kandidátku velmi kvalitními kandidáty přímo z Opavy a z Havířova. A právě tato strana umí velmi dobře oslovit mladší voliče, což se nám někdy ne zcela dařilo.

Pokud tedy v roce 2016 získala ODS necelých sedm procent a TOP 09 zhruba tři a půl procenta, tak je nyní cílem zhruba deset a půl procenta hlasů?

To bych nepovažoval za úspěch. Všude opakuji, že máme dvojkový letopočet, tak si myslím, že bychom měli získat dvojnásobek výsledku ODS z roku 2016, tedy čtrnáct procent, a místo šesti zastupitelů dvanáct.

Co nereálného jako před čtyřmi roky slíbíte voličům letos? Mám na mysli obrázek lanovky na Lysou horu...

Bohužel jsme zjistili, že při současném stavu legislativy není možné nové lanovky prosadit. Třeba na Praděd byli pro lanovku všichni, tedy až na Správu Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, protože jejich centrální linie je nové lanovky nepovolovat. Nebo dají podmínky, které jsou nesplnitelné, což se týkalo lanovky na Čantoryji. Takže alespoň neblokují rekonstrukce současných lanovek, tedy v našem kraji dráhy na Pustevny a na Javorový.

Jakub Unucka Narozen 20. června 1969 v Ostravě, od roku 2003 žije s manželkou a dcerou v Klimkovicích.

v Ostravě, od roku 2003 žije s manželkou a dcerou v Klimkovicích. Vystudoval Fakultu strojní VŠB-TU Ostrava a poté Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity. Dále má kurz MBA na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava, na hornicko-geologické fakultě uspěl i v doktorském studijním programu.

a poté Dále má kurz MBA na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava, na hornicko-geologické fakultě uspěl i v doktorském studijním programu. Pracoval ve společnostech AutoCont a Gaben, byl místostarostou Klimkovic. Poslední čtyři roky náměstek hejtmana pro dopravu a chytrý region.

A co druhý konkrétní slib z roku 2016, tedy rychlodráha Karviná – Havířov – Ostrava?

Na tom makáme. Hotová je studie proveditelnosti, dopravní model i možná trasa. Už také víme, že v Bruselu jde o podporovaný projekt. Teď také jednáme o tom, aby po konci OKD nebyl problém s vlečkami a mohli jsme některé z nich využít pro trasu rychlodráhy. První jízda do roku 2030 stále platí.

Co nabízí ODS pro další čtyři roky?

Na internetu máme podrobný takzvaný Modrý plán pro náš kraj, ale pokud se bavíme o konkrétních plánech, tak právě pro Karvinsko se nám hodně líbí to, co udělali v Anglii, a máme pro to pracovní název EDEN Karviná. V Anglii měsíční krajinu po kaolinových dolech proměnili na speciální kopule využívající důlního tepla k simulaci různých klimatických podmínek, což je vědecky i turisticky využíváno. A v Anglii to je opakovaně nejlepší turistická atrakce, ročně tato zařízení navštíví přes milion lidí. Přitom to nabízí zdarma jako franšízu a začíná to fungovat na dalších místech ve světě.

A není to jen pohádka, která v tuzemsku nemá šanci?

To si nemyslím. Tam, kde utlumované hornictví chtěli nahradit jiným průmyslem, se v tom stále dost plácají. Naopak tam, kde určili takovému regionu zcela jiný směr, se jim daří lépe. Proto si myslím, že řešením pro Karvinsko není velká průmyslová zóna, ale právě něco takového jako EDEN Karviná. Celý region to může pozvednout.

Takže souhlasíte, že další čtyři roky bude ústředním tématem konec těžby černého uhlí?

Rozhodně jedním z klíčových. V Praze si to představují strašně jednoduše, ale náš kraj je na černém uhlí závislý. Vagony s uhlím z OKD zásobují i koksovny a elektrárny, ale neví se, odkud by se uhlí ze zahraničí nakupovalo, a ani ho nemáme kde skladovat. Přitom řešení potrvá roky. Ale ODS také chce řešit i sucho v krajině.

A to jak?

Určitě ne stavbami přehrad za miliardy korun. Na příkladech lokálních projektů ukazujeme, že to jde i jinak. V Klimkovicích myslivci v lesích vytvářejí tůně, jinde zase meandry a rybníčky, přitom to stojí zlomek nákladů na přehrady. Jsem přesvědčený, že by kraj měl pomoci a projekty systematicky podporovat. To by krajinu hodně nakoplo.

Ještě se chci zeptat, jestli jste v ODS tak demokratičtí, že si kandidát na 31. místě může dělat vlastní billboardovou kampaň...

(úsměv) Vlastně to tak je. Jsme prostě strana individualit, což se týká i pana Vavřince Pečinky.

S kým ODS půjde do koalice a s kým určitě ne?

Programově máme jasno, že s komunisty určitě ne a osobně si ani neumím představit koalici s SPD. Jinak pochopitelně záleží na volebních výsledcích a povolebním vyjednávání. Současná koalice s ANO a KDU-ČSL fungovala, nestalo se, že by nás někdo přehlasoval. Ale stejně si myslím, že o výsledku bude rozhodovat koronavirus.

Jak to myslíte?

Udává se, že krajské volby z osmdesáti procent rozhodují celostátní témata a krajská ze dvaceti. Ale letos to podle mě dopadne tak, že výsledky voleb hodně ovlivní koronavirus, celostátní témata zapůsobí z více než devadesáti procent. Voliči budou řešit covid a opatření, nikoliv OKD. V době voleb totiž má počet nakažených lidí kulminovat.