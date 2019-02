Po dohodě Vítkovic s bankou může soud rozhodnout o reorganizačním plánu

Už téměř tři měsíce čekají věřitelé, insolvenční správce, ale i manažeři a investoři společnosti Vítkovice Heavy Machinery na rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě. Ten by měl schválit, nebo zamítnout reorganizační plán společnosti Vítkovice Heavy Machinery, který už na sklonku listopadu schválila většina věřitelů, s výjimkou Komerční banky. Proto musí o konečném schválení reorganizačního plánu rozhodnout soud.



Verdiktu ale až do pondělí bránil spor Komerční banky a VHM o jednu z pohledávek za zhruba 420 tisíc eur. Obě firmy se však na poslední chvíli dohodly.

„Dlužník (VHM – pozn. red.) přistoupil na splnění pokynu věřitele, já jej potvrdím,“ řekl soudce David Stošek při pondělním projednávání sporu.

A přidal i svůj komentář k tomu, nač čekali snad všichni přítomní.

„Toto byla zásadní věc, která ještě bránila mému rozhodnutí ve věci rozhodnutí reorganizačního plánu. Teď už tomu nebrání nic,“ konstatoval soudce s tím, že ve věci rozhodne brzy.

Ani smír mezi Komerční bankou a VHM v pondělí projednávané věci ale nezměnil zamítavé stanovisko banky ke schválení reorganizačního plánu.„Naše stanovisko je stále stejné,“ sdělil ještě v soudní síni právník Komerční banky.

O spor mezi bankou a strojírenskou firmou se na podzim začalo zajímat i státní zastupitelství.

„Jsou dány vážné pochybnosti o spravedlnosti reorganizačního plánu a současně je dána značná nejistota ohledně budoucího hospodářského vývoje dlužníka, což nelze v důsledku nedostatečně poskytnutých informací ze strany dlužníka překlenout tak, aby bylo možno alespoň s vyšší mírou pravděpodobnosti předpokládat udržitelnost provozu dlužníkova závodu po dobu následujících pěti let,“ napsal na konci prosince státní zástupce.

Jinými slovy, nebyla jistota, zda VHM přežijí následujících pět let a budou s to splácet své závazky věřitelům. Pondělní vyjádření prokurátora už bylo mírnější. „Plánuji vydání vyjádření, vesměs by mělo být pozitivní,“ řekl státní zástupce.

„Jsem rád, že se obě strany dohodly, že soud bude moci rozhodnout o případném schválení reorganizačního plánu,“ řekl insolvenční správce VHM Lukáš Zrůst. „Nejistota plynoucí z nejisté budoucnosti je totiž patrná jak na věřitelích či na investorech, ale i na případných zákaznících.“

Pokud by soud reorganizační plán odsouhlasil a ten byl splněn, stal by se novým majitelem jednapadesáti procent akcií Jaroslav Strnad, zakladatel společnosti Czechoslovak Group.

Ten se v současnosti podílí na zajištění peněz pro nejdůležitější firmu strojírenských Vítkovic.

Nezajištění věřitelé by měli podle plánu dostat vyplaceno sedm procent pohledávek, zajištění věřitelé od 41 do 100 procent pohledávek.