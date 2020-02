Další těžba může zničit naši historickou část, vzkazují karvinské lázně

„Už nyní evidujeme až 40 centimetrů velké propady země, které nám neúměrně komplikují provoz. V případě těžby se obáváme až dvoumetrových poklesů. To by byl konec Historických lázní Darkov,“ říká generální ředitelka Lázní Darkov Pavlína Filipi. Těžba by podle provozovatelů lázní navíc zamořila ovzduší a zničila lázeňské a vycházkové prostředí. „To vše v době, kdy vyspělý svět omezuje těžbu uhlí a nahrazuje ji ohleduplnějšími alternativami,“ míní ředitelka.



V závěru minulého týdne odeslali zástupci společnosti otevřený dopis primátorovi a členům rady města. Zároveň podali námitky k obvodnímu báňskému úřadu. Učinili tak ve lhůtě, která končí zítra. Právě ve čtvrtek se uskuteční na úřadu projednávání povolení těžby.

Veřejnost na něj nemá přístup, účastníci řízení ale ano. „Pokud se Lázně Darkov cítí poškozeny a zároveň nedostaly na základě rozhodnutí úřední osoby dopis o vyloučení z takového jednání, mohou se přijít hájit a uplatňovat svá práva,“ řekl ústřední báňský inspektor Bohuslav Machek. Darkovští už potvrdili, že se projednávání zúčastní.

Těžbu ve dvou porubech už v říjnu odsouhlasili karvinští radní. Podle nich je v souladu se všemi dohodami s OKD z minulosti a lázně nijak neohrozí. „Rada města nezměnila stanovisko a nepovolila společnosti OKD jakkoli porušit uzavřené dohody tak, aby důlní vlivy zasáhly rezidenční část Darkova a ohrozily nemovitosti v této lokalitě,“ uvedl mluvčí radnice Lukáš Hudeček.

Město považuje informace o dopadu těžby na lázně za nepřesné a poplašné a připomíná, že do oblasti v minulých letech z karvinské kasy putovala nezanedbatelná částka. „Město investovalo do nové komunikace, ale také opravilo historickou památku – most Sokolských hrdinů – a nehodlá nechat nejen tyto investice, ale i investice svých občanů ohrozit,“ ubezpečuje Hudeček. Vyjádření města potvrzují i zástupci OKD. „Hranice vlivů těžby nezasahuje do oblasti lázní. Naše firma nehodlá dobývat pod lázněmi ani pod zastavěnou částí Darkova,“ řekl výkonný ředitel OKD Radim Tabášek.

Zatímco Darkovští jsou nyní v napětí z dalšího vývoje, v jiné karvinské části, Starém Městě, si mohou odpůrci těžby alespoň na chvíli vydechnout. Těžaři oznámili, že vzali zpět svou žádost o povolení hornické činnosti v tamní lokalitě.

Jenže ani do Starého Města si těžaři nezavřeli dveře definitivně. „Náš plánovaný záměr těžby v lokalitě stále trvá. O dalších krocích bude OKD v relevantní době informovat,“ dodal mluvčí OKD Ivo Čelechovský.