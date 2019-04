Termální park Lázní Darkov bude skromnější, město chce opravit svůj bazén

Jenže lázeňští narazili. S projektem přišli v době, kdy radnice finišuje s přípravou velké rekonstrukce krytého bazénu za téměř 300 milionů korun.

„Město projekt termálního parku pravděpodobně finančně podporovat nebude,“ potvrdila ředitelka Lázní Darkov Pavlína Filipi. Vedení lázní už tak počítá s úspornější variantou parku. Stál by zhruba polovinu a nebyl by závislý na zdrojích z veřejných rozpočtů.

„Namísto jednoho z největších termálních parků v republice vznikne unikátní, ale menší termální lázeňský park,“ vysvětlila Filipi.

Ta neskrývá zklamání z diskusí se zástupci města, které v minulých týdnech vedla.

„Vedení města sice deklaruje zájem o rozvoj města, o rozvoj lázeňství, které je zde tradičním odvětvím, hovoří o tom, že chce spolupracovat s investory, kteří by se spolupodíleli na projektech, ale realita je taková, že se v Karviné realizují pouze veřejné projekty, což o něčem svědčí,“ dodala ředitelka lázní.

S jinými soukromníky to jde, kritizuje opozice

Zástupci města potvrzují, že pro ně je v současnosti prioritou opravit bazén, který je v provozu přes 30 let.

„Bazén je navštěvován nejen veřejností, ale využívají jej také soutěžní plavci pro tréninky a závody, což v připravovaném termálním parku nebude možné. Lázně Darkov výstavbu termálního parku plánují až po roce 2020 a dle vyjádření paní ředitelky Filipi na společném jednání na krajském úřadě Moravskoslezského kraje si jsou Lázně Darkov vědomy nemožnosti zařazení jejich projektu do programu Restart, jelikož soukromý projekt akciové společnosti nemůže být dle pravidel příjemcem dotace, a s penězi z veřejných zdrojů tedy nepočítají,“ uvedl primátor města Jan Wolf.

Někteří opoziční zastupitelé už přístup radnice kritizují.

„Město by mělo lázně, jako velkého zaměstnavatele i investora, podpořit. Spolupráce města s Residomem, což je soukromá společnost vlastněná zahraniční korporací, funguje až mimořádně dobře, Lázně Darkov pro mě nepochopitelně stojí stranou. To je škoda. Přitom lázeňství by ve spojitosti s nemocniční péčí a novým studijním oborem vyučovaným na karvinské fakultě Slezské univerzity mohlo udávat nový směr rozvoje města,“ míní zastupitelka za Piráty Zuzana Klusová. Piráti a hnutí Starostů a nezávislých (STAN) dlouhodobě kritizují i cenu rekonstrukce krytého bazénu.

„Domníváme se, že náklady by se měly snížit. Jakmile dostaneme položkový rozpočet, zjistíme, co rekonstrukci tolik prodražuje. Za tytéž peníze totiž lázně postaví menší variantu úplně nového termalparku i s parkovištěm,“ připomíná lídr STAN Petr Letocha.

Úprava již nevyhovujícího „kryťáku“ se přitom kvapem blíží. Rozpočet by vedení města i zastupitelé měli mít k dispozici do konce dubna, poté už se začne hledat stavebník.

„V září bychom měli mít vybranou firmu a na začátku příštího roku by se mohlo začít s přestavbou,“ nastiňuje časový sled událostí Petr Dyszkiewicz, jednatel městské společnosti STaRS, která spravuje mimo jiné právě bazén.