Do kraje přijelo letos už přes 200 tisíc turistů, lákají je i gastrozážitky

Od ledna do konce března se v hromadných ubytovacích zařízeních kraje ubytovalo dohromady 202 559 lidí. „Je to asi o třicet tisíc více než ve stejném období minulého roku. Představuje to zhruba patnáctiprocentní nárůst,“ upřesnila mluvčí kraje Nikola Birklenová.

K nejnavštěvovanějším místům patřily Beskydy, Ostrava a Jeseníky. „Na čísla z prvního čtvrtletí roku 2019 nám už chybí jen dvě a půl procenta. Jsem přesvědčený, že nám návštěvnost ještě poroste a že se nám v ročním souhrnu opět podaří překonat hranici z roku 2019, kdy se u nás ubytoval více než milion turistů,“ uvedl náměstek hejtmana kraje Jan Krkoška.

Turisty se krajské centrále cestovního ruchu daří lákat na různé projekty, jako je například Technotrasa, Hravé pohraničí či program Pojez, který nabízí zajímavé gastrozážitky. Zapojila se do něj už téměř padesátka různých podniků.

„Pojez se snaží ukázat místním i turistům, že výlet se dá spojit i s lahodným gastronomickým zážitkem. Lidé tak mohou vyrazit za kvalitním jídlem, ochutnávkami, výrobnami nebo například lokálními farmami,“ přiblížil náměstek.

První akcí Pojezu této sezony bude gastrofestival Pojez fest, který startuje již v sobotu v Dolní oblasti Vítkovic. „Lidé budou moci zhlédnout různé kuchařské show, kde se podívají na přípravu skvělých jídel a zároveň budou moci pokrmy i ochutnat. Večer zahraje skupina Nedivoč,“ nastínil jednatel MoravianSilesian Tourismu Petr Koudela.

Chybět nebude škola čepování piva či pečení štramberských uší. Vstup na akci je zdarma. Festival zároveň bude lákat na akci Den s Technotrasou. „Projekt Technotrasa zase propojuje to nejzajímavější z industriálního a technického dědictví v regionu,“ doplnil Koudela.