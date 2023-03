Počet turistů v Moravskoslezském kraji za minulý rok je malý zázrak, říká expert

Moravian-Silesian Tourism má v kraji na starosti destinační management. Co to znamená?

Je to certifikovaný systém, který řídí organizace působící v cestovním ruchu. Na národní úrovni je to agentura Czech Tourism a Ministerstvo pro místní rozvoj, dále jsou to kraje, společnosti podobné té naší a turistické oblasti. V našem případě jsou to Jeseníky, Opavské Slezsko, Poodří, Ostrava, Těšínské Slezsko a Beskydy.

Jaké činnosti to tedy obnáší?

Řídíme organizaci od konkrétních atraktivit až na národní úroveň a naopak. Je to důležité například tehdy, když se vytváří databáze projektů, v nichž se chce Česko prezentovat. Snažíme se v nich získat co největší část pro Severní Moravu. V praxi to znamená, že chceme, ať je například Praděd, Dolní Vítkovice nebo Lysá hora v našem kraji zmiňována častěji než Praha nebo Český Krumlov.