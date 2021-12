Opava koupila za necelých 40 milionů zchátralý obchodní dům Breda

Vlastník, firma podnikatele Kamila Kolka, je v likvidaci. Co v budově bude, ještě není zcela jasné. Hovoří se ale o umístění expozice africké kultury či galerie s díly sochaře Kurta Gebauera.

Část objektu by měla být využívána komerčně jako kanceláře či obchodní prostory. Celkové náklady na rekonstrukci by se měly pohybovat okolo 300 milionů korun.

Schválení obchodu předcházela dlouhá diskuze. Někteří zastupitelé poukazovali na nevyjasněné majetkové vztahy. Objekt totiž vlastní jak firma v likvidaci, která má 97 procent, tak tři soukromí vlastníci, každý má jedno procento.

Podle primátora Tomáše Navrátila (ANO) ale komplikace nehrozí. Město bude kupovat sto procent majetku a navíc vše půjde přes notářskou úschovu. „Teprve až bude objekt převeden na město, peníze budou zaplaceny,“ řekl.

Odkup od začátku prosazoval. „Říkáme, pojďme to koupit. Pojďme Bredu spravit, ať dál nechátrá, tedy hlavně střechu. Pojďme budovu zakonzervovat a pak se pojďme bavit o tom, co bude uvnitř,“ řekl.

Obyvatelé města podle něj v posledních měsících představitelům radnice dali najevo, co budova pro město znamená. „Budova je zatím v dobrém stavu. Máme na to třeba i dvě volební období, abysme našli využití,“ řekl primátor. Důležité je podle něj nyní především opravit střechu a prosklenou kopuli, aby do budovy nezatékalo.

Před zastupiteli dnes vystoupili i iniciátoři kampaně Rozsviťme Bredu. Lidé v ní přispěli bezmála 600 tisíci korunami na osvětlení stavby v době adventu a na nejnutnější opravy.

Akci iniciovala Linda Bittová a sochař Kurt Gebauer. „Nikdo jiný než město Bredu zachránit nemůže. Lidé jsou nadšení, pro Opavu to je jako Hradčany. Co tam potom bude, je věc další debaty a koncepce. Máme tady úžasnou sbírku afrického umění, máme tady fotografický institut,“ řekl Gebauer, který nabízí i svá díla.

V době svého otevření v roce 1928 byla Breda největší obchodní dům v republice. Stavba z roku 1927, která vznikla přestavbou původního obchodního domu, nyní chátrá. Firma Kamila Kolka, která ji vlastní, je už několik let v likvidaci. Zájem o koupi má současné vedení města už delší dobu. Zastupitelé ale letos v březnu odkup nechválili.

Radnice chce investovat bezmála 300 milionů

Město vychází z návrhu speciálně sestavené pracovní skupiny. Zasedli v ní zástupci různých organizací, podnikatelé či majitel rozsáhlé sbírky africké kultury Jiří Blata. Podle plánu představeného zastupitelům by objekt měl být z jedné poloviny využíván komerčně, z druhé pak pro veřejnoprávní účely. Provoz budovy by město neměl výrazněji finančně zatěžovat.

Do budovy s deseti tisíci metry čtverečními plochy chce vedení radnice investovat bezmála 300 milionů korun. Kromě kupní ceny jde o náklady na rekonstrukci budovy. Samotný roční provoz objektu by pak měl stát asi 17,7 milionu korun. Výnosy z nájemného a hrazením poskytnutých služeb by naopak město mělo získat 15,8 milionu korun. Rozdíl by pak tvořila dotace města na provoz budovy.

Projekt počítá s tím, že ve dvou z šesti pater vznikne celoroční tržnice a další prostory pro komerční využití. Další patro by město využilo pro komunitní centrum. Prostory včetně tanečního sálu by měly sloužit například spolkům. V dalších dvou patrech by pak vznikly galerie - jedna sestavená z afrických sbírek Blaty a další ve spolupráci s Institutem výtvarné fotografie.