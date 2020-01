Trasy pokrývá led, místy prosvítá hlína, zoufají si běžkaři v Beskydech

Prakticky nesjízdná byla například hřebenová trasa mezi Bumbálkou a Konečnou na Bílé. Úsek pokrýval z velké části led nebo silně zledovatělý sníh, místy rozježděný automobily či traktory.



Zhruba třetinu ze šestnáct kilometrů dlouhé trasy bylo v sobotu lepší jít pěšky, hlavně kvůli uchování skluznic. „Kdybych potřeboval ohoblovat desky na podlahu, tak jsem si je tady mohl vzít,“ komentoval stav silnice nad Kelčovským sedlem, součástí magistrály, dvaačtyřicetiletý Michal z Pardubic.

Silnice byla promrzlá, jízda na běžkách v podstatě nemožná.

Do Beskyd přijel se svými spolupracovníky podruhé. „Byli jsme tady ve stejném termínu už loni a bylo to výborné, všude spousta sněhu, krásně jsme si zalyžovali. Letos je to špatné, všechno je promrzlé, místy není sníh vůbec, kouká hlína,“ dodal běžkař.

O tom, že je trasa mezi Bumbálkou a Konečnou součástí Beskydské magistrály, vypovídá i fakt, že po celé její délce byly v sobotu znatelné stopy rolby, která tudy projela. „Byli jsme tam nahoře s rolbou ve čtvrtek, projeli jsme to, ale bylo tam málo sněhu, moc se s tím dělat nedalo,“ popsal situaci na horách Jaroslav Vrzgula ze Ski areálu Bílá, který se o tuto část Beskydské magistrály stará.

A podobný stav panuje i v dalších částech „Zadních hor“, jak se hřebenům kolem Bílé na pomezí se Slovenskem říká. Sněhu je málo také na ostatních běžeckých trasách, které Ski areál Bílá upravuje, například na trati mířící na Javořinu.

Nedělní sněžení příliš nepomohlo

Situaci příliš nezlepšilo ani nedělní sněžení. „Tady nahoře napadly tři až čtyři centimetry sněhu, to není mnoho. Sníh padal spíše pod horami než tady,“ doplnil Vrzgula.

O trochu lépe upravené běžkařské tratě jsou v okolí Pusteven, návštěvníci si pochvalují hlavně tu z Pusteven na Martiňák. I když ani její stav není z jejich strany bez výhrad, všeobecný nedostatek sněhu na horách se totiž projevuje také zde.

„Trasa je vysněžená po celé délce, teplota kolem nuly, upraveno ratrakem (sněžnou rolbou, pozn. red.) spíše pro bruslaře bez strojní úpravy stopy, ale paráda,“ napsal v neděli běžkař „Murphy“ na server kamzasnehem.cz, kde lze najít nejnovější informace o stavu běžeckých stop v regionu.

Podobné informace, i s mapovými podklady, lze dohledat na serveru bilestopy.cz, s nímž letos spolupracuje také krajský úřad, který údržbu běžeckých stop hradí.

„Celkově se přihlásilo 16 upravovatelů, jejichž požadavek na dotaci byl téměř osm milionů,“ řekl náměstek hejtmana Jan Krkoška.



Upravené stopy lze vysledovat na webu

Na webu bilestopy.cz jsou zveřejňovány GPS souřadnice pohybu strojů, které stopy v Beskydech a Jeseníkách udržují – je tak možno aktuálně vidět, kde je stopa upravená.

„Milovníci bílých stop mohou získat informace o stavu upravenosti všech zhruba 700 km tras, jejichž úprava je ze strany kraje podporována,“ uvedl Jan Krkoška. „I přes nepříznivé sněhové podmínky v horských oblastech bylo prozatím od prosince 2019 upraveno v souhrnu 534 km tras,“ upřesnil stav z poloviny minulého týdne.

V Jeseníkách jsou dobré podmínky pro jízdu na běžkách například na trase mezi Ovčárnou a Červenohorským sedlem, byť až po Švýcárnu je trasa, i kvůli pěším turistům, spíše ušlapanou cestou, jež je vhodnější pro bruslení.