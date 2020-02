V novém babyboxu v Opavě našli novorozeného chlapečka, dostal jméno Emil

„Našli jsme několikadenního chlapečka, který byl čistě oblečen, na hlavě měl čepičku, šál, dudlík a byl zabalený do dvou dek. Pupek měl ošetřený svorkou. U babyboxu ležela také sedačka, kterou jsme odnesli na dětské oddělení,“ řekl primář dětského oddělení Dalibor Hudec.



Zdravotníci u chlapce zkontrolovali vitální funkce a po běžném vyšetření jej přenesli na jednotku intenzivní péče, kde byl chlapec uložen na výhřevné lůžko.

Dostal jméno Emil

„Ani vteřinu jsem o jménu nepřemýšlel a chlapce pojmenoval Emil, po mém celoživotním příteli, členovi spolku Babybox Emilu Machálkovi, který v pátek náhle zemřel,“ sdělil zakladatel babyboxů Ludvík Hess.

Chlapec, který měří 46 centimetrů a váží tři kilogramy, zůstává na jednotce intenzivní péče dětského oddělení. V průběhu soboty by měl absolvovat většinu běžných vyšetření. „Jeho celkový stav se zatím jeví jako velmi dobrý,“ informoval v sobotu sloužící lékař.

Pokud všechna vyšetření dopadnou dobře, bude chlapeček v dalších dnech přeložen na standardní dětské oddělení a následně bude sociálními pracovníky umístěn do náhradní rodinné péče.

Emil je celkově šestým dítětem, které bylo odloženo do babyboxu v Opavě. Ale prvním, které bylo odloženo do nového typu zařízení, které bylo slavnostně uvedeno do provozu koncem minulého roku.