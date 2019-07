Do havířovského babyboxu někdo odložil už čtyřměsíčního chlapce

V Havířově se v krátké době našlo už druhé dítě odložené do babyboxu. Tentokrát to nebylo novorozeně, ale odhadem čtyřměsíční chlapec, který dostal jméno Tomáš. Je to celkově 192 dítě z babyboxu v Česku.