Havířovský klub prodává atletický ovál, kde vyrůstali reprezentanti

„Velkou výhodou je blízkost kompletní technické a občanské infrastruktury,“ píše se například v inzerátu, ve kterém se také připouští možnost dalšího využití pozemku třeba pro stavby a zařízení pro sociální služby, péči o rodinu, zdravotní zařízení, případně pro budovy na vzdělávání a výchovu.



Prodávaná základna připravila do světa velké atletiky například takové sportovce, jako je trojskokanka Šárka Kašpárková nebo čtvrtkař Pavel Maslák.

Majitelem stadionu i přilehlého pozemku je klub AC Havířov.

Před pěti lety vypršela klubu zástavní smlouva a stadion, do něhož stát i radnice investovaly miliony korun, přešel do výlučné správy klubu. „AC Havířov tak nebude ze strany unie ani ministerstva omezen v nakládání se svým majetkem,“ potvrdila tehdy tisková mluvčí České unie sportu Lenka Angelika Tichá.

Už v roce 2014 se objevovaly z atletického prostředí obavy, co se stadionem bude dál. Teď je zřejmě osud oválu naplněn. „Roky se do něj neinvestovalo a v současnosti je bohužel v takovém stavu, že je atleticky nepoužitelný. To je vzhledem k jeho parametrům a historii velká škoda,“ uvedl předseda Moravskoslezského krajského atletického svazu Josef Nejezchleba.

Krajský svaz se údajně snažil vyvolat jednání o osudu oválu s havířovskou radnicí i klubem AC Havířov. „Ale předseda klubu pan Polášek na žádosti nereaguje a je nekontaktní,“ vysvětlil Nejezchleba.

Kontaktovat Iva Poláška či další zástupce klubu se opakovaně nepodařilo ani redakci MF DNES, a to na e-mailu i telefonu uvedeném na stránkách klubu, ani na druhém čísle uvedeném na krajském atletickém svazu.

V minulosti se právě Polášek odvolával na chybějící podporu města. „V současné době máme rozjednanou firmu, která by zvedla tribunu a veškeré zázemí by bylo umístěno v ní. Ale k tomu potřebujeme podporu města,“ prohlásil v roce 2014.

Město zatím kvůli stadionu nikdo nekontaktoval

K současné situaci se zástupci města zatím staví neurčitě. „Prodej atletického stadionu i přilehlého pozemku je zcela v rukou jeho majitele AC Havířov, který zatím Magistrát města Havířova s nabídkou odprodeje nekontaktoval. Je ještě brzy říci, zda se město bude v prodeji stadionu angažovat,“ podotkla mluvčí havířovské radnice Michaela Adamcová.

Mluvčí dále připomněla, že jen letos radnice investuje do podpory sportu 125 milionů korun.

Zatímco největší atletický ovál ve městě v současnosti chátrá, o pár desítek metrů dál se trénuje. Ve městě totiž vznikl v roce 2017 další klub AK Havířov, který využívá prostory nedalekého hřiště v ulici Marušky Kudeříkové.

„Je škoda, co se děje ohledně stadionu. Místo, kde v současnosti trénujeme my, není vhodné pro pořádání závodů a soutěží. Ten stadion k tomu býval mnohem lépe uzpůsoben,“ uvedl jeden ze zástupců klubu, který nechtěl být jmenován.