Sportovní rok v kraji nabídne elitní hokej, atletiku i plážový volejbal

Velkým lákadlem bude šampionát hokejistů, který se vedle Prahy koná v Ostravě. Skupinu B v Ostravar Aréně rozjedou 10. května v 16.20 Slováci s Němci. Dále se představí Švédové, Američané, Francouzi, Lotyši, Kazaši a Poláci, kteří se mezi elitu vracejí po 22 letech. „Jsme rádi za účast Slovenska a Polska, těšíme se i na to, že se lidé do našeho kraje vrátí jako turisté,“ řekl náměstek moravskoslezského hejtmana Jakub Unucka.

Jak kraj, tak město podpoří mistrovství shodně 30 miliony korun.

„To, že zdejší lidé dokážou zorganizovat velké akce, potvrdily minulé šampionáty i další sportovní podniky,“ upozornil někdejší brankář Petr Bříza, jenž je v organizačním výboru šampionátu a je viceprezident Mezinárodní hokejové federace. Dodal, že Ostrava má podíl na dosud rekordní návštěvnosti mistrovství světa hokejistů, která je od roku 2015 sedm set čtyřicet jedna tisíc diváků.“

Příznivci atletiky uvidí v Ostravě už 30. ledna mítink Czech Indoor Gala a 28. května Zlatou tretru. V Třinci bude 7. února tradiční Beskydská laťka.

Natalia Kaczmareková z Polska dobíhá do cíle ženské čtvrtky, vpravo finišuje druhá Lada Vondrová.

„Czech Indoor Gala se posunul do nejvyšší kategorie, takzvané zlaté,“ upozornil atletický manažer Alfonz Juck. „Byť halové závody pořádá Český atletický svaz a Tretru zejména SSK Vítkovice a další subjekty jako TK Plus Prostějov, organizační tým se prolíná. To vytváří symbiózu atletických aktivit ve městě a navozuje dojem, že v Ostravě je atletika na prvním místě a je schopna nabízet velké zážitky.“

Ostravský primátor Jan Dohnal prohlásil, že především Zlatá tretra k Ostravě neodmyslitelně patří. „Letos ji podpoříme šesti a půl milionem korun. A bude zajímavá i tím, že bude spojena s oslavami sta let vítkovické atletiky,“ podotkl Dohnal.

Čeští tenisté se v Davisově poháru po čtyřech letech představí doma. V roce 2019 podlehli v Ostravě Nizozemcům, letos 3. a 4. února v kvalifikaci o finálovou skupinu přivítají ve Sportovním areálu ve Vendryni Izraelce. Kapacita tamější haly je 1 500 diváků. Předprodej vstupenek začne 15. ledna, přičemž cena na jeden den je 490 korun.

Šéf Českého tenisového svazu Ivo Kaderka uvedl, že místo konání utkání vybrali po dohodě se sponzory.

David Schweiner vybírá útok protivníků.

V Dolních Vítkovicích se od 5. do 9. června představí světová elita mužského a ženského plážového volejbalu. Ostrava bude jedním z devíti podniků nejvyšší kategorie Elite 16.

„Do Ostravy se jako vždy těšíme,“ vzkázali Ondřej Perušič a David Schweiner, kteří budou pod vysokými pecemi poprvé startovat jako mistři světa a jistí účastníci letošní olympiády v Paříži.