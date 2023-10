Bříza o ostravské skupině MS: Na Poláky jsme připravení. Ladíme ubytování

Jak vypadá ostravská hala, je připravená?

Já si pamatuji ještě halu Josefa Kotase, když jsem v roce 1983 začínal. Za bránou řvala celá tribuna: „Bij!“ Ale ne. Tahle hala je svým způsobem nadčasová. My jsme si prošli i zázemí pro týmy, jako hráč ji znám, takže je perfektní a dostačující.

Co ještě musí Ostrava před startem šampionátu doladit?

Máme trochu problém s kapacitou hotelů, protože jednak se rozrostly realizační týmy, druhak je dnes standard, že hráči mají pokoj sami pro sebe. Doby, kdy jsme sdíleli pokoj pro dva hráče, jsou pryč. Kapacita lůžek v Ostravě není tak velká, ale určitě máme rezervy v dojezdových vzdálenostech. A co se haly týká, jedná se o drobné stavební úpravy, nechci říkat kosmetické, ale každá hala se vždycky musí malinko oživit. Ale to platí obecně.

Vnímá hokejová svaz i IIHF Ostravu jako sportovní město?

Ostrava má za sebou šampionáty v roce 2004 a 2015, dvacítky 2019, mistrovství v para hokeji. Překonala všechny rekordy, je to sportovní město a všichni i v kancelářích IIHF mají důvěru k lokálnímu organizačnímu týmu. Jsem rád za kolegy a Aleše Pavlíka, se kterým jsme dělali už šampionát 2015. Máme celkově kolem šedesáti procent kolegů v organizačnímu výboru, kteří prošli hokejovými akcemi, a to nám to dělá jednodušší.

Jak to vypadá se vstupenkami na ostravské zápasy?

Velmi podobně jako v Praze, zatím se každý soustředil na utkání základní části. Ostravě vyšla skvělá a atraktivní skupina se Slováky, Poláky, Lotyši, Švédy, Němci a Amerikou, která nabízí zajímavé trojzápasy.

Byli jste překvapeni z obrovského zájmu o lístky?

Čekali jsme zájem o české a slovenské zápasy, teď bude další fáze, kdy se roztrhnou ty denní balíčky. Švýcaři nebo Finové čekají na své zápasy, aby přijeli na ten jeden svůj. Máme data z roku 2015 i předchozích osmi šampionátů, kde vidíme, jak se prodeje pohybovaly, které měsíce jsou slabší. Spousta týmů ale spontánně reaguje, že se do Česka velmi těší - a to do obou měst, protože je znají, a tuší, že týmy přivezou kvalitní soupisky. Od roku 2018 – i vinou covidu – klesal počet hráčů NHL, ale my věříme, že sem přijede mnoho kvalitních kanadských i amerických hráčů. A samozřejmě že pozadu nezůstanou ani Finové a Švédové.

Na začátku prodeje vstupenek jste nabízeli balíčky po osmi kusech. Nenahráli jste tak trochu překupníkům?

My jsme to hodně řešili. Dneska je běžné, že na utkání chodí rodiny, a jestli se bavíte, zda po osmi, nebo šesti kusech... To rozhodnutí prostě padlo. Teď ve druhé vlně budeme omezovat balíčky, protože lístků bude méně, takže chceme, aby se dostalo na více fanoušků. Bude to striktnější a já věřím, že uspokojíme i část českých fanoušků, kteří se nedostali třeba na Kanadu nebo na Finsko. Myslím, že kdybychom hráli na Strahově, vyprodáme i ten.

Ostrava věří: Peníze se nám vrátí „Bude to sportovní vrchol příštího roku. Ostrava v minulosti ukázala, že takové akci dokáže poskytnout skvělé zázemí,“ uvedl ostravský primátor Jan Dohnal. Ostrava, stejně jako Moravskoslezský kraj, podpoří šampionát 30 miliony korun, město navíc investuje dalších 20 milionů do stavebních úprav haly. „Ty peníze se nám mnohonásobně vrátí,“ je přesvědčen Dohnal. „Audit po minulém šampionátu vyčíslil, že do republiky přiteklo 1,3 miliardy korun. Očekáváme, že teď by to číslo mělo být vyšší.“

Šampionáty se často potýkají s nezájmem lidí o ty méně atraktivní zápasy. Jak tomu plánujete předejít?

My máme to štěstí, že máme v podstatě dva domácí týmy. Kromě Česka i Slovensko. Jsme v dojezdové vzdálenosti do pěti, šesti hodin z bašt hokeje v Evropě. To nám dává obrovskou výhodu, že můžeme mít spoustu zahraničních fandů. V silných víkendech od čtvrtka do neděle tady jsou tisíce fanoušků, což přinese výrazný ekonomický dopad. Vždy je složité play off. Ve fotbale nebo teď v ragby vždycky týden dopředu víte, kdo bude hrát v kterou dobu. U hokeje to tak není. Vítěze čtvrtfinále znáte nejdříve ve čtvrtek večer, možná těsně před půlnocí a musíte si zorganizovat, že v sobotu ve 14.20 máte být na prvním zápase.

A co skupinové zápasy třeba papírových outsiderů. Máte připravené řešení pro jejich obsazení?

Podle analýz teď máme v obou městech, a asi jsme to i čekali, dny, kdy to není tak atraktivní. A ty se budeme chtít snažit doplnit ať už spoluprací se školami, tak i takovým projektem, který by byl unikátní. Tím je spolupráce s Univerzitní ligou, která za poslední roky udělala obrovský skok. Máme speciální projekty, ale nejvíc nám jde o to, aby si turnaj každý fanda užil.

Slovenští fanoušci věří, že by dokázali vyprodat i Prahu. Byla nějaká debata?

Po každém šampionátu se tvoří aktuální žebříček, i proto hrají Poláci v Ostravě, protože postoupili a jsou v pořadí poslední. My jako pořadatelé máme právo požádat o jednu změnu. Tu druhou by musel schvalovat koncil, což se neděje, protože by se pak do dalších let mohly objevit spekulace a prohazování skupin. Měli jsme preferenci, abychom měli Kanadu v Praze. Dohadovali jsme se pak s týmem USA na hodně férovém prohození obou týmů. Oni jsou spokojení, prohlédli si zázemí, budou mít kabinu Vítkovic, přivezou rodinné příslušníky. To byla naše jediná změna, co jsme mohli udělat. Kdyby vyšlo Slovensko do Prahy, tak bychom věděli, že jejich zápasy by se absolutně vyprodaly, ale takto to prostě vyšlo po posledním MS ve Finsku.

Slovenští fanoušci na mistrovství světa 2015 v Ostravě

Polsko má obecně vynikající sportovní fanoušky, ovšem i dost bouřlivé. Nemáte z nich jako organizátoři mírné obavy?

Můžu být trošku alibista a říct, že mám na starosti Prahu. (usmívá se) Hodně důkladně pracujeme se všemi složkami státní správy, jsme nadšení, jakou asistenci nám poskytuje Policie České republiky i městská policie nebo hasiči. Dva roky máme zasedání strategických štábů, poslední rok máme lokální bezpečnostní štáby. Všichni si tohle možné riziko uvědomují, věřím, že se na něj připravíme. Samozřejmě se trošku modlíme, aby se v příštích šesti měsících nestalo nic mimořádného v Evropě, co by zkomplikovalo bezpečnostní situaci okolo hal.

Něco takového už v minulosti nastalo?

Jestli si vzpomenete na MS 2017 ve Francii, rok předtím útok na Bataclan (hudební klub v Paříži). Ten vyvolal potřebu dělat trojité kontroly před halou. A to už není komfortní. Fandové jsou zvyklí se bavit a chtějí se bavit. Tak věříme, že se nic nestane a že si mistrovství polští fanoušci přijedou užít. Jižní Polsko je hokejový region, měli v něm obrovskou radost, že po 22 letech postoupili. Já musím říct, že taky. Dlouhodobě máme velmi dobré vztahy, pomáháme i v rámci soutěží, šestnáctku i osmnáctku mají v našich soutěžích. Je fajn, že se vrátili do elitní skupiny.