Zdravotní klaun je s námi už dvacet let. Nahlédněte do osudů jeho šašků

Jaroslav Vašut Stojíte před pokojem a nevíte

Povolání vystřídal Jaroslav Vašut (57 let) hodně. Opravoval lokomotivy, seděl v kanceláři, učil, měl i vlastní firmu. Jenže o tu přišel, do toho se rozvedl, a dokonce bydlel na ulici. Právě v té době mu kamarád vyprávěl o jednom americkém filmu, ve kterém klauni chodili do nemocnic. A protože ho to vždycky táhlo k divadlu, rozhodl se to zkusit. „Byly to takové první pokusy, proběhly díky jedné nadšené vrchní sestře,“ vzpomíná. „Mnozí ostatní na nás v nemocnici koukali skrz prsty.“