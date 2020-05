Švédská Barbie se kvůli pandemii naučila aplikovat sama injekce do rtů

Ve Švédsku jí přezdívají Barbie. Žena se totiž do podoby této panenky stylizuje a na svůj vzhled je náležitě pyšná. Stojí za tím roky dřiny i bolesti. Musela totiž podstoupit nespočet kosmetických procedur, několik plastik a pravidelně si nechává doplňovat umělé nehty, řasy i vlasy.

Je perfekcionistka a nevyjde z domu, aniž by se neupravila přesně tak, jak je zvyklá. Kvůli pandemii koronaviru tak byla „nucena“ aplikovat injekce do rtů po domácku. S injekcemi se nakonec natolik sžila, že dokonce na konci března složila zkoušky, které ji opravňují k aplikaci botoxových injekcí i pro klienty salonu, který vlastní její matka. Stefanie stejně jako její matka v salonu pracuje a má stálou klientelu.

„Když mi bylo osm let, šla jsem za svou matkou a sdělila jí, že bych chtěla vypadat jako Asiatka a v budoucnu udělám vše pro to, abych taková byla. Máma mi řekla, že to v žádném případě nedovolí. Plakala jsem a nemohla jsem pochopit, že mi brání v mém snu. Pak jsem ale objevila panenku Barbie a do té jsem se zamilovala. S tím už máma problém neměla,“ sdělila žena pro server Metro.co.uk.

Na svém vzhledu pracuje roky. Nechtěla tak dopustit, aby jí v tom pandemie zabránila. „Rozhodnutí o aplikaci injekcí doma bylo jednoduché. Věděla jsem, že si nenechám překazit plány koronavirem,“ pokračovala žena, která má plastiku pozadí, prsou i nosu.

A právě kvůli plastice nosu se nedávno málem udusila. Má velmi malé nosní dírky a problém s přepážkou. Když tak zavře ústa, někdy nastane problém s dýcháním přes nos. To se jí stalo, když to přehnala s injekcemi a otekly jí rty. Lapala po dechu, musela strčit hlavu do mrazáku, ale dobře to dopadlo. Ani to ji neodradilo od dalších plánů na plastiky. „To všechno mě ujišťuje v tom, že dělám dobrou věc, že jsem odvedla dobrou práci. Už teď vím, že mě čeká další plastika, na kterou se moc těším,“ dodala.