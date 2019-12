Žena dekoruje dům na Vánoce už od září, za ozdoby utratila téměř milion

Dům britské důchodkyně díky dekoracím každoročně vydělává na charitu. Denně ho totiž navštíví mnoho lidí, kteří se v interiéru fotí a obdivují výzdobu. Za každého dospělého vybírá majitelka pět liber, tedy zhruba sto padesát korun. Děti mají vstup zadarmo. Veškeré peníze pak žena dává na charitu.

„Jednoduše miluji Vánoce a těším se na ně už od chvíle, kdy sotva skončí. Od září mám nazdobený dům. Lidé to milují a jsem moc ráda, že si užívají vánoční svátky stejně jako já,“ svěřila se vitální důchodkyně serveru Express.co.uk.

Žena má doma dekorace z celého světa. Některé si přiváží sama ze svých dovolených a některé si nechává posílat. Každý rok pak jezdí do Německa na vánoční trhy a z nich si vozí ručně vyráběné ozdoby. „Mám jich vždy plnou náruč. Miluji, jak jsou zpracované, a každý kousek z mé dekorace pro mě opravdu hodně znamená,“ pokračovala.

Manžel Betty Ann Keith není z výzdoby příliš nadšený, ale protože ji miluje, její posedlost už léta toleruje. Dokonce jí už s výzdobou i pomáhá a některé kousky sám vyrobil. Jako třeba sněhuláky nebo police na výzdobu. Sám si pak obléká vánoční svetry a čepici Santa Clause, protože to jeho ženě činí radost. Dekoruje také dům venku. Instaluje světélka a ostatní venkovní dekorace.

Pro hosty, kteří chodí do jejich domu na návštěvu, mají připravené vánoční cukroví, čaj a také domácí punč. Chtějí, aby se u nich návštěvníci cítili co nejvíce jako doma.

„Dá nám to hodně práce. Účet za elektřinu je hodně vysoký, a jak stárneme, není pro nás lehké všechno to obstarat. Stále je to ale něco, co nás činí šťastnými. A jsme rádi, že můžeme vybranými penězi navíc pomáhat tam, kde je to potřeba,“ dodává Betty Ann Jonesová.