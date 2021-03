TEST balzámů na rty. Rady a tipy, díky kterým vyberete ten pravý

Zimní čas, zmrzlé ruce, červené tváře, okoralé rty. Není nic lehčího, než si je něčím namazat. Balzámů na rty je neuvěřitelné množství a jen v drogerii jich najdete celý regál. Některé firmy se na ně přímo specializují, vlastní pečující produkty na rty má ale i téměř každá kosmetická značka. Existují řady pro děti, z nichž jedny jsou založené na tom, že jsou pro citlivou pleť, a druhé lákavé především svým designem. Koupíte je tak nejen v zaměřených salonech, parfumerii, lékárně či drogerii, ale i v hračkářství, potravinách nebo v obchodech s různými doplňky.

Bez obav

Takové například nabízí síť americké značky Claire’s. Jejich balzámy a lesky jsou barevné, roztomilé, voňavé, se třpytkami, ve tvaru zvířátek, bonbonů, prostě k nakousnutí a klasické tyčinkové pomády vedle nich nemají šanci. Jenže, napadne vás, z čeho se vlastně vyrábějí? A nemohou být škodlivé? Prodavačka v obchodě uklidňuje nakupující, že všechny mají dermatologický test.

„Každý výrobek, který je uváděn na trh v České republice, obecně v Evropské unii, musí mít tzv. hodnocení bezpečnosti kosmetického přípravku, v němž se odborně posuzuje bezpečnost daného výrobku,“ potvrzuje Iveta Hrádková z VŠCHT v Praze a členka Kosmetologické společnosti ČR. „Jako zákazník se ovšem nedozvíte, zda daný výrobek má, či nemá hodnocení bezpečnosti, ale pokud máte o bezpečnosti výrobku pochyby, můžete se obrátit na krajskou hygienickou stanici, pod kterou spadá kontrola kosmetických přípravků.

Je možné říci, že zavedené firmy hodnocení bezpečnosti kosmetických přípravků mají vždy v pořádku. Opatrnost je namístě u neznámých firem, jež nabízejí své zboží v e-shopu,“ podotýká. Tím se myslí především online obchody mimo Evropskou unii, u nichž neplatí přísná legislativní pravidla.

Výrobky na evropském trhu, které nesplňují předepsané parametry, se totiž objevují ve výstražném informačním systému RAPEX a jsou staženy z prodeje. To u zboží objednaného například z Asie neplatí. Zajímavostí možná je, že často se u nás stahují výrobky z trhu ne kvůli obsahu nebezpečných látek, ale kvůli administrativní chybě a nedostatečné informaci o produktu.

Vyšší chemická

A že jich je hodně. Kromě toho, že pomády často obsahují včelí vosky, parafíny nebo lanoliny, používají se do nich i voňavé látky, barviva, konzervanty, UV filtry, lesky a podobně. Pokud se rozhodnete začít důkladně zkoumat složení balzámů, zjistíte, že jste možná měli ve škole při chemii dávat víc pozor. I když těžko říct, zda by to stačilo.

Schválně. Kdo se vyzná v tom, co doopravdy obsahuje tyčinka na suché rty Neutrogena? Je to Ricinus communis oil, Paraffin, Cera alba, Ethylhexyl methoxycinnamate, Isodecyl neopentanoate, Cetyl palmitate, Isopropyl Myristate, Cetearyl alcohol, Butyl methoxydibenzoylmethane, Cera microcristallina, Cetyl alcohol, VP/eicosene copolymer isohexadecane, Titanium dioxide, Bisabolol, Propylene glycol, Stearic acid, Palmitic acid, Stearyl alcohol, Myristyl alcohol, Isopropyl palmitate, Isopropyl laurate, Sodium cetearyl sulfate, Candelilla cera, Sodium sulfate, BHT, BHA, Citric acid a Parfum.

Aha? Je vám to jasné? A myslíte se, že to bude u všech obdobné? Ani náhodou. Klidně byste srovnáváním a porovnáváním mohli v drogerii strávit celý den. Například v tyčince Labello Watermelon Shine najdete i úplně nové látky: Octyldodecanol, Ricinus communis seed oil, Cera alba, Cocoglycerides, Bis-diglyceryl polyacyladipate-2, Butyrospermum parkii butter, Hydrogenated castor oil, Helianthus annuus seed cera, Persea gratissima oil, Simmondsia chinensis seed oil, Citrullus lanatus fruit extract, Tocopherol, Ascorbyl palmitate, Aqua, Propylene glycol, Mica, BHT, Aroma, CI 77891, CI 15850, CI 77492. Z toho pohledu pak VASELINE Lip Therapy Original obsahující „jen“ Petrolatum, Prunus amygdalus dulcis oil (sweet almond oil), Rosa damascena flower oil, Aroma, Linalool, CI 73360, CI 77891 působí jako nejpřirozenější možnost.

Ale že by byl snadný ukazatel, že čím větší počet látek ve složení, tím víc by si měl zákazník dávat pozor, podle odbornice Ivety Hrádkové neplatí.

„Složení kosmetických přípravků je uvedeno sestupně od nejvíce zastoupené složky až do koncentrace 1 procento, pak už výrobce nemusí sestupné pořadí dodržet. Složení je především důležité pro zákazníky, kteří mají alergii na nějakou kosmetickou složku,“ vysvětluje chemička. Mezi takové potenciální alergeny patří nejčastěji vonné složky jako Limonene, Linalool nebo Geraniol.

Minerály a syntetika

Výrobci také velmi rádi a často upozorňují, že jsou jejich pomády bez minerálních olejů (MOSH a MOAH), protože ty mají špatnou pověst z hlediska nepříznivého dopadu na lidský organismus stejně jako syntetické uhlovodíky.

Pod jakými názvy se ukrývají? Syntetika jsou například polyisobutene, polybutene, hydrogenated polyisobutene nebo polyethylene. Mezi minerální oleje patří petrolatum (vazelína) – pozorní si jistě všimli, že jde mimochodem o nejvíc zastoupený prvek v jednoduchém balzámu VASELINE Lip Therapy Original, hydrogenated microcrystalline wax (hydrogenovaný mikrokrystalický vosk), paraffinum liquidum (tekutý parafin), synthetic wax (syntetický vosk), paraffin, ozokerite (uhlovodíkový vosk), cera microcristallina a ceresin. Podle dánského průzkumu je obsahují tři čtvrtiny běžně dostupných pomád. Jsou to totiž právě parafíny, vazelína nebo silikony, které jsou nejméně alergenní, a proto se záměrně přidávají do produktů pro citlivou kůži, a speciálně pro děti. Trochu zmatek, že?

„Je nutné říci, že jakákoliv látka, jež je použitá v kosmetických přípravcích v souladu s legislativními požadavky, musí být bezpečná. U některých látek, například u konzervantů, je dána maximální koncentrace, kterou výrobce musí dodržet. Co se týče přítomnosti stop aromatických uhlovodíků v minerálním oleji, opět jsou daná přísná kritéria, jež musejí výrobci minerálního oleje splnit, aby mohl být tento olej použit do kosmetického přípravku,“ uklidňuje Iveta Hrádková a dodává, že pokud kupujeme kosmetický výrobek od firmy, kterou známe, problematiku bezpečnosti pak řešit nemusíme a můžeme si vybrat tak, aby to splňovalo naše požadavky ohledně konzistence, aplikace, balení nebo například vůně.

Ryzí produkt?

Mezi další atributy lákající k nákupu určitého výrobku patří i výrazné nápisy EKO, BIO, ORGANIC, 100% PŘÍRODNÍ, VEGANSKÝ, RAW nebo FAIR TRADE a samozřejmě informace, že produkt nebyl testovaný na zvířatech. Konkrétně uvedení tohoto faktu je ale v současnosti hlavně marketingový tah, protože testování kosmetických výrobků na zvířatech je dávno zakázané. Co se týče ostatních značek, ty u nás nejsou stanoveny legislativou, ale certifikačními organizacemi na základě splnění určitých požadavků.

Whamisa bio balzám na rty zabarvující tak obsahuje jen přísady z ekologického zemědělství v bio kvalitě, složky přírodního původu a přírodní konzervanty. V organických veganských raw balzámech Hurraw! zas nenajdete suroviny ze zvířat (ani samozřejmě nebyly testované na zvířatech) a zároveň byly zpracované do teploty 42 stupňů Celsia. Jsou dokonce ručně vyráběné z prvotřídních fair trade surovin z ekologického zemědělství a neobsahují umělá barviva ani palmový olej.

„Nabídka je obrovská a myslím, že si bez problémů vybere úplně každý. Ať už hledá přírodní složení, nebo veganské výrobky. Najít veganskou kosmetiku je celkem snadné, značky to obvykle píšou rovnou na obaly, takže se zorientujete snadno; navíc v tom, které ingredience jsou, respektive nejsou veganské, je celkem jasno,“ říká kosmetická redaktorka ONA DNES Karolína Demelová.

„S přírodní kosmetikou je to složitější, protože pravidla pro podobná označení jsou relativně volná, takže je na zákazníkovi, aby si sám našel víc informací a ujasnil si, co je pro něj důležité a co preferuje. Doporučovala bych přečíst si o tom pár článků, naučit se aspoň trochu číst ve složení výrobků a zjistit si něco o kosmetických certifikátech, např. CPK, BIO, EcoCert atd.,“ doplňuje redaktorka, podle níž se nedá zobecnit, jaká je nejlepší ochrana na rty, ani doporučit jeden konkrétní výrobek pro všechny, protože každý má individuální potřeby. „Hlavní asi je, aby si každý vybral takový, jaký mu vyhovuje, a používal ho pravidelně,“ podotýká.

Kapesní balení

Co se týče konzistence a obalu, z praktických i hygienických důvodů by osobně balzám, který nosíme s sebou nebo používáme venku, volila spíš v tyčince, aby se do něj nemuselo sahat prsty. U těch, co máme doma, je to jedno.

„Balzámy na rty mám neustále po ruce, takže jich současně používám hned několik – jeden mám na pracovním stole, další na nočním stolku, v kabelce. Hodně je střídám a pořád zkouším nové, takže najít nějaké stálice je celkem těžké.

Ráda se ale vracím ke značce Lanolips, především k jejich originálnímu multifunkčnímu balzámu 101 Ointment, protože je hutný a opravdu hodně výživný, nejraději ho používám na noc, nebo když mám v zimě vysušené rty, skvělý je i na rozpraskanou nehtovou kůžičku. A pak mám moc ráda českou organickou značku OSTĒ, jejich kokosový balzám hezky zvláčňuje, a navíc krásně voní,“ přidává své osobní tipy.

Jestli se chystáte v zimě na hory, určitě oceníte i případnou UV ochranu, kterou některé loje disponují. Ve vysoké nadmořské výšce je totiž dobré se před slunečními paprsky chránit i v zimě.

„Navíc kůže na rtech je tenčí než na zbytku obličeje, takže je mnohem náchylnější k poškození slunečním zářením,“ podotýká kosmetická redaktorka.



Pokud se rozhodnete vyrobit si pro zábavu vlastní domácí mazání, na internetu najdete množství návodů. Dokonce i pro děti. Odborníci by vám však jejich používání spíše nedoporučili, protože nemáte jistotu, zda pořízené komponenty byly zcela bezpečné. Stejně jako není bezpečné nakupovat výrobky s prošlou záruční lhůtou, byť ve slevě. Ovšem zábavný sám o sobě může být výběr z toho, co trh nabízí. Berte to jako dobrodružné pátrání, na jehož konci je poklad v podobě produktu, jenž bude vyhovovat po všech stránkách právě vám.

10 tipů od nejběžnějších po nejluxusnější

1 Jelení lůj

Cena: od 29 Kč

Tradiční česká klasika od roku 1962 nabízí produkty s originální recepturou. Vybrat si můžete klasické pomády a masti, ale i různé regenerační s placentou, mandlovým olejem, aloe vera, měsíčkem nebo rakytníkem či netradiční například s perníkovou či makronkovou příchutí. Nezapomíná se ani na kluky či teenagery, pro něž je speciálně stvořen lůj Pixel.

2 Labello

Cena: od 59 Kč

Labello od německé společnosti Nivea založené v roce 1886 se nazývá průkopníkem péče o rty. Při vývoji nových přípravků využívají nejen své dlouhodobé zkušenosti, ale také nejnovější poznatky z výzkumu. Spojují výživné a ochranné ingredience spolu s rozmazlujícími kosmetickými vlastnostmi. Kromě toho, že balzám rty vyživuje, dodá jim i lehké zabarvení. Volit můžete z nezměrného množství barev i příchutí.



3 Vaseline

Cena: od 47 Kč

Americká firma se už od roku 1872 specializuje na výrobu kosmetických produktů z vazelíny, která nejen hojí, ale i chrání pokožku před nepříznivými povětrnostními vlivy a vysušováním. Oceňovala ji královna Viktorie, první polární badatelé i vojáci v první světové válce. Ačkoliv jde o ropný produkt, je trojitým procesem destilace a filtrace zbaven všech nežádoucích příměsí, aby dosáhl lékárenské kvality a bělostné čistoty.



4 Neutrogena

Cena: od 79 Kč

Ačkoliv se pyšní norskou recepturou, jde o americkou značku výrobků s tradicí od roku 1930. Jejich balzám na rty Neutrogena Lip Care je nezbytným pomocníkem v péči o citlivou pleť rtů ve všech ročních obdobích.

5 Manufaktura

Cena: od 99 Kč

Česká kosmetika inspirovaná tradicí a přírodou a plná ruční práce vstoupila na trh právě před třiceti lety. Ve své nabídce má několik druhů pečujících balzámů včetně regeneračního pivního balzámu na rty s bambuckým máslem, přírodními oleji a extraktem z piva, chmele a ječmene. Mnohé vznikají v rámci jedinečných limitovaných edic.

6 Whamisa

Cena: od 345 Kč

Hydratační zabarvující balzám na rty v bio kvalitě od luxusní korejské značky je zcela bez chemie a pyšní se certifikáty: EWG, BDIH, VEGAN, Original Excellent Dermatest. Je tak vhodný pro alergiky i osoby s přecitlivělou pletí. Vyživuje a hydratuje do hloubky a díky své koncentrované receptuře vydrží dlouho.

7 Henné Organics

Cena: od 550 Kč

Luxusní péče o rty se stoprocentně přírodním hydratačním balzámem obsahujícím pouze organické složky a výživné a vzácné ingredience je produktem šest let staré americké značky odkazující na švédské kořeny, která se snaží přinést do každodennosti eko luxus a minimalismus a péči o rty povýšit na neobyčejný zážitek.

8 Crazy Rumors

Cena: od 109 Kč

Veselé a s neuvěřitelnou škálou různých příchutí, jež ručně vyrábí malá americká firma z vysoce kvalitních ingrediencí při dodržení potravinářského standardu – tedy jsou v podstatě jedlé. Přísady jsou získávány pouze z vybraných druhů ovoce, zeleniny, bylinek a koření a doslazené špetkou stévie. Navíc jsou veganské.

9 Urtekram

Cena: od 109 Kč



Hydratující balzámy na rty firmy Urtekram založené v Dánsku v roce 1972 a dnes největšího výrobce a prodejce bio produktů ve Skandinávii splňují nejnáročnější kritéria kvality. Všechny jejich produkty jsou 100% z přírodních surovin a mají přísnou certifikaci EcoCert Greenlife, která hlídá původ a čistotu surovin.

10 Yage

Cena: od 250 Kč

Balzám na rty PURE je produktem české firmy Yage Organics, která vybírá pouze přírodní suroviny v bio kvalitě s prokazatelně blahodárnými účinky na pleť. Tyto aktivní patentované látky pocházejí z přírodních, rostlinných zdrojů a jsou vyráběny nejmodernějšími biotechnologickými procesy.