Tanečníci mi do kostýmů mluví, musí s nimi souznít, říká Kovaříková

Kolik ročníků pro Stardance již navrhujete?

Kostýmy pro Star Dance navrhuji nyní druhým rokem. Velké večerní šaty navrhuji pro Terezu Kostkovou již od roku 2014.



Staráte se komplet o návrhy všech šatů účastníků, nebo i porotců a moderátorů?

Ano, tentokrát se starám o všechny. Samozřejmě za pomoci mých blízkých spolupracovníků. Mám skvělý kostymérský tým z České televize. Bez jejich pomoci by se takto velký projekt nedal zvládnout. Je to tak trochu týmová práce. Samozřejmě vše konzultuji s dramaturgií. Je to krásný velký projekt.

Navrhujete sama a máte tým švadlen? Kolik párů rukou na kostýmech pracuje?

Bez ateliéru, kde šaty vytváříme, který za mnou stojí, bych to nezvládla. Taneční šaty navrhuji po domluvě s tanečníky. Je to o dialogu. Mají vymyšlenou choreografii na jednotlivé tance a určitou představu o kostýmu. Spolupracuji s taneční mistryní Kamilou Tománkovou, která mi na tomto projektu dělá odborného poradce.



Mluví vám účastníci do kostýmů?

Ano, a je to naprosto v pořádku, je to týmová práce. Stále si na to zvykám. Šaty či taneční kostým musí souznít jak s pohybem, tak s tanečníky, kteří v nich budou vystupovat.

Jaký kostým se vám nejvíc líbí ze současné řady?

Všechny kostýmy se snažím navrhnout tak, aby tanečníkům slušely, ale samozřejmě mám své oblíbené kousky. Jako například kostýmy pro Terezu Černochovou, Adrianu Maškovou, Martinu Kopeckou nebo Mariku Šoposkou. Oblíbila jsem si třeba černé krajkové šaty na tango pro Mariku Šoposkou nebo paso doble pro Jana Cinu a Adrianu Maškovou… Vlastně nakonec bych vyjmenovala všechny účastníky a kostýmy…

Stardance kostýmy 2021

Kostýmy po tanci putují do fundusu ČT, nachází se pro ně po letech ještě využití?

Ano, šaty putují do depositu. Tanečníci je mohou používat na další akce. A my je používáme na díly, kde se nešijí nové kostýmy. Jako například nás čeká 7. díl – benefice, kde určitě nějaké kostýmy z fundusu použijeme.

Kolik času průměrně zaberou dámské taneční šaty třeba na cha-chu kratší nebo delší na waltz?

Šaty na standardní tance jsou náročnější a těžší na ušití. Někdy i latina je složitější. Záleží, jak náročné je zdobení šatů. Je to opravdu hodně práce. Už to ani nepočítáme. Důležité je stihnout termíny a odevzdat vše, aby bylo v pořádku. Někdy trávíme více času jen tím, jaké barvené odstíny kamínků použijeme, aby lesk byl do určitého barevného tónu i na světlech v přímém přenosu správný. Je mnoho detailů, které tvoří následně ten nádherný celek.

Dá se po tolika desítkách kostýmů vymyslet opět něco nového, nebo stavíte na několika základních střizích a modelech, které přetváříte?

Někdy mám pocit, že nevymyslím nic nového, ale tanečníci mne vždy dobře navedou a vycházím z osvědčených střihů. Čerpám i inspiraci ze světa z oblasti tanečních kostýmů a vlastních zkušeností.



Jaký je váš nejoblíbenější moment celé tvorby?

Je to moment, kdy jsou hotové kostýmy a já se dívám, jak v nich jednotlivé taneční páry tančí. (usmívá se)