Móda mě baví a mám ji ráda, říká tvář Nákupů Ona Dnes Petra Křivková Svoboda

„Jsou období, kdy nenakupuju moc, a pak jsou zase období, kdy nakupuju víc. Hlavně online, tam je jednodušší utratit větší obnos peněz,“ přiznala v rozhovoru, který nám dala při focení snímků pro Nákupy Ona Dnes Petra Křivková Svoboda. „Lovit“ prý chodí i na zahraniční weby a občas si udělá radost nějakým hezkým luxusnějším kouskem.

Jinak však nakupuje hlavně v běžných řetězcích, a to hlavně pro své dvě děti, které prý rostou jako z vody. „Dceři Ráchel je už jedenáct let a má poměrně jasnou představu o tom, co se jí líbí a co ne. Zjistila jsem ale, že když jí něco sama kupuji, často už se jí do vkusu netrefím. Takže radši chodíme na holčičí nákupy spolu a moc si to užíváme,“ prozradila modelka a moderátorka.

Ona sama dává prý přednost konzervativní módě. „Mému šatníku už několik let dominuje černá, a to hlavně z praktického důvodu. S malými dětmi mi chybí čas a fantazie vymýšlet, jak mi co k čemu ladí,“ přiznala. O to víc si prý užila focení pro Ona Dnes, na které pro ni stylistka vybrala hodně barevné kousky. Některé z modelů půvabné mamince vyloženě učarovaly.

„Na focení mi padl do oka hedvábný asymetrický overal s odhaleným ramenem. Dokonce jsem si ho koupila a těším se, až si ho budu moct někam obléknout,“ pochlubila se.

„Měla jsem období, kdy jsem musela hodně počítat peníze. Když jsem chtěla nějaký hezký kousek, který jsem si vyhlédla, tak jsem si na něj musela dlouho šetřit. A o to víc jsem si ho vážila.“ Petra Křivková Svoboda

Módu má podle svých slov ráda a na nákupy už má zase více času. Ne vždy však měla úspěšná modelka a moderátorka na nějaké velké utrácení. „Měla jsem období, kdy jsem musela hodně počítat peníze,“ zavzpomínala.

„Vyrůstaly jsme tři děti jen s mamkou, takže jsem musela chodit na brigády a ke všemu jsem se postupně propracovávala. Když jsem chtěla nějaký hezký kousek, který jsem si vyhlédla, tak jsem si na něj musela dlouho šetřit. A o to víc jsem si ho vážila,“ dodala.

Ve fotogalerii najdete kousky inspirované barevnými outfity z focení, které si v rámci Nákupů Ona Dnes můžete pořídit výhodněji díky akcím a slevám z kuponové knížky. Tu najdete v pondělní příloze deníku MF DNES Ona Dnes. Tak příjemné nakupování!