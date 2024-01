OBRAZEM: Celebrity, které v roce 2023 řešily průšvihy

Sexuální napadení, šikana, temná minulost i špatný vliv na fanoušky. To je jen pár prohřešků slavných, se kterými se musely potýkat v roce 2023. Podívejte se do galerie, kdo je letos na pomyslné černé listině. Patří tam Justin Timberlake, The Weeknd nebo Lizzo.