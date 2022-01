Módní hit časů minulých hlásí velký návrat. Dejte manšestru zase šanci

V minulosti byl manšestr s oblibou využíván pro všední stejně jako dělnické pracovní oděvy, právě kvůli praktické pevnosti této specifické látky. Ač jeho historie sahá mnohem hlouběji, až do Egypta druhého století před naším letopočtem, neobvyklá tkanina se široce rozšířila až koncem osmnáctého století.

Za kolébku dnešní podoby manšestru se považuje blízké okolí anglického města Manchester, odkud je také odvozen název textilie.

Manšestr je velmi specifickou tkaninou s puncem retra. Právě móda z dob minulých se ale hojně propisuje do roku 2022.

Manšestr neodmyslitelně patří k výrazným trendům sedmdesátých let, proslavila ho například herečka Jane Birkinová. Materiál, tehdy spojovaný převážně s akademickou půdou, postupně rozšířil své pole působnosti.

V moderním provedení je manšestr stále velmi autentický, nosí se podobně jako před půl stoletím zahalený do přírodních zemitých tónů, ale má i mnohem modernější podobu.

Když méně je více

Přizvat do šatníku tento vintage kousek nemusí být všem ženám po chuti. Logicky se možná obávate neatraktivního vzhledu typu „stará mladá“. Odežeňte však předsudky. Při vhodné souhře manšestru s jinými oděvy lze dosáhnout maximálně vkusné a slušivé kreace.

Pokud patříte v odívání spíš ke konzervativnějším typům, nepouštějte se do větších experimentů. Začněte střídmě. Nejlepší volbou zde budou oděvy s méně ostrou texturou v černém či béžovém tónu.

Rovné kalhoty se zkrácenou délkou, áčková midi sukně, košilové šaty, obyčejná košile – to jsou méně nápadné kousky, které do outfitu vnesou příjemný módní šmrnc. „Manšestrová sukně vypadá dobře s hrubě pleteným svetrem, který do ní můžete lehce zakasat,“ doporučuje stylista Daniel Juříček ze ZOOTu.

Manšestr si skvěle rozumí s úpletem ve všech podobách a denimem.

Originalitě se meze nekladou

Jestli vám nevadí trocha módní jedinečnosti a nemáte strach vynášet kombinace s notnou dávkou extravagance, pak propojte tradiční vintage s moderními oděvy. Jako základ vám skvěle poslouží retro lacláčové šaty, kalhoty zvané „zvonáče“, saka či lehčí bundičky, které ale i v zimě udělají velkou službu.

Inspiraci lze najít u předních návrhářů, kteří důvěrně následují již zmíněný sedmdesátkový styl. Pod šatovku oblékněte triko s dlouhým rukávem a vodorovnými pruhy, bílou košili nebo hřejivý rolákový úplet s nižším chlupem.

K manšestrovým zvonáčům se zase nejvíc hodí jednoduchý top a hladký kabát. Namísto sexy koženkové sukně zvolte rozvernou mini verzi z manšestru s charakteristickým propínáním a outfit doplňte o denimovou košili.

Propínací áčkové sukně jsou klasikou z dob minulých, se kterou nešlápnete vedle ani dnes.

Do každého počasí

Přestože se manšestr nejvíc pojí s chladným obdobím, jelikož patří mezi typické zimní materiály s vyšší hřejivostí, unosíte ho s přehledem také na jaře. „Jaru budou vévodit volné manšestrové košile pánského stylu. S ohrnutým rukávem se stanou dokonalým doplňkem obepnutých šatů. Tyto košile vypadají skvěle i k džínám, stažené páskem vytvoří dokonalou siluetu,“ radí stylista Juříček.

Dalšími kousky vhodnými pro tento čas je sako, výše popsaná volnější košile nebo manšestrová bundička střižená do pasu. S bílými teniskami, případně vyšší šněrovací obuví a jednoduchými šaty nebo džíny bude výsledek maximálně trendy.